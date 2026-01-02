50 एंबुलेंस…2 अस्पताल…500 बेड का अस्पताल, माघ मेले में 10 प्रमुख घाटों पर होगा स्नान

माघ मेले की तैयारियों को प्रशासन ने की प्रेस कांफ्रेंस, PC- Patrika
प्रयागराज : आगामी मेले की तैयारियों को लेकर आज प्रयागराज में प्रशासन की ओर से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें सुरक्षा स्वास्थ्य यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है। इसके तहत 50 एंबुलेंस 2 बड़े अस्पताल और 75 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए 500 बेड का रैन बसेरा भी तैयार किया गया है। ठंड को देखते हुए अलाव और कंबल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
प्रशासन ने बताया कि इस बार डस्ट-फ्री मेला आयोजित करने पर खास जोर दिया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में 10 प्रमुख घाटों पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहेंगी। करीब 80 हजार से 1 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और साफ-सफाई की व्यवस्था की गई है।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ‘मेला सेवा ऐप’ लॉन्च किया गया है जिसके जरिए जरूरी जानकारियां उपलब्ध होंगी। साथ ही शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली भी लागू की गई है। मेले में आने-जाने के लिए बाइक टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है जबकि 9 पांटून पुल बनाए गए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अक्षयवट कॉरिडोर को भी बेहतर ढंग से विकसित किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 20 वॉच टावर 400 सीसीटीवी कैमरे 900 बैरियर लगाए गए हैं। आग से सुरक्षा के लिए 800 फायर सर्वेंट और 153 फायर सर्विस यूनिट तैनात रहेंगी।
यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए शहर में 14 स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। प्रशासन ने दावा किया कि इस बार का मेला सुरक्षित सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-फ्रेंडली होगा।
प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे तय नियमों का पालन करें और किसी भी समस्या की स्थिति में मेला सेवा ऐप या QR कोड के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं।
