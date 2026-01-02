50 एंबुलेंस…2 अस्पताल…500 बेड का अस्पताल, माघ मेले में 10 प्रमुख घाटों पर होगा स्नान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है। इसके तहत 50 एंबुलेंस 2 बड़े अस्पताल और 75 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए 500 बेड का रैन बसेरा भी तैयार किया गया है। ठंड को देखते हुए अलाव और कंबल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।