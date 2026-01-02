यूपी में ‘संगम तीरे’ 800 हेक्टेयर में बस गया नया शहर, 7 सेक्टर बनाए… ड्रोन, CCTV से निगरानी

मेला क्षेत्र को जगमग बनाने के लिए 11 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट्स और 28 हजार से ज्यादा लैंप लगाए गए हैं। पावर कारपोरेशन ने 25 अस्थाई सब-स्टेशन बनाए हैं, जिससे 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित है। पानी की व्यवस्था भी कुंभ मॉडल पर की गई है। सिंचाई विभाग रोज 10 हजार क्यूसेक गंगा जल उपलब्ध करा रहा है। पेयजल के लिए हजारों हैंडपंप, टैंकर और पाइपलाइन बिछाई गई हैं। सफाई के लिए हजारों शौचालय और यूरिनल बनाए गए हैं, साथ ही वेक्टर कंट्रोल यूनिट तैनात है। स्वास्थ्य सुविधाओं में 2 बड़े अस्पताल, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुर्वेदिक-होम्योपैथिक यूनिट्स शामिल हैं।