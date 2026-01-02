माघ मेला 2026: ‘मिनी कुंभ’ में जानें का प्लान? राज्यों के अनुसार बांटे गए स्नान घाट; कब और कौनसी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

माघ मेले में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए मेला क्षेत्र में प्रवेश मार्गों से ज्यादा निकास मार्ग बनाए गए हैं। सभी राजमार्गों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 11 प्रवेश मार्ग तय किए गए हैं। वहीं लौटने वालों के लिए 12 निकास मार्ग बनाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को मेले से बाहर निकलते समय किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े इसके लिए अंतरजनपदीय और अंतरराज्यीय स्तर पर यातायात की मजबूत योजना बनाई गई है।