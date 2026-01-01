कौन हैं 70 लाख रिश्वत लेने वाली महिला IRS प्रभा भंडारी? CBI ट्रैप की क्या है पूरी कहानी

IRS Prabha Bhandari Case Update: 70 लाख रिश्वत लेने वाली महिला IRS प्रभा भंडारी के बारे में। फोटो सोर्स-ANI
IRS Prabha Bhandari Case Update: CBI ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल GST के तीन अधिकारियों को 70 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इस मामले में GST मामलों के अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता और जय दुर्गा हार्डवेयर के प्रोपराइटर राजू मंगनानी को भी CBI ने पकड़ा। सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए एक गोपनीय स्थान पर ले जाया गया।
झांसी में सेंट्रल GST की डिप्टी कमिश्नर और IRS अधिकारी प्रभा भंडारी को रिश्वतकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एक फोन कॉल के जरिए पूरा मामला उजागर हुआ, जिसके बाद CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले CBI ने 70 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए GST के 2 सुपरिटेंडेंट को रंगे हाथों पकड़ा था। पूछताछ के दौरान दोनों अधिकारियों ने खुलासा किया कि पूरी साजिश प्रभा भंडारी के निर्देश पर रची गई थी और डेढ़ करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ था।
70 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में लिए जा रहे थे। इसी दौरान CBI अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में एक सुपरिटेंडेंट से प्रभा भंडारी को फोन करवाया। कॉल उठते ही सुपरिटेंडेंट ने कहा कि पार्टी से 70 लाख रुपये मिल गए हैं। इसके जवाब में प्रभा भंडारी ने कहा कि रकम को गोल्ड में कन्वर्ट कराकर उन्हें सौंप दिया जाए।
उस वक्त प्रभा भंडारी दिल्ली में मौजूद थीं, जहां CBI की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं झांसी में बुधवार रात उनके फ्लैट का ताला तोड़कर करीब 4 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें सोना, नकदी और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए।
जानकारी के मुताबिक, करीब 12 दिन पहले सेंट्रल GST की टीम ने जय दुर्गा हार्डवेयर फर्म पर छापा मारा था। इस मामले को निपटाने के लिए अधिकारियों ने डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इसकी सूचना CBI को मिलते ही जांच एजेंसी ने जाल बिछाया और सेंट्रल GST विभाग को अपनी रडार पर ले लिया।
|क्रम
|घटनाक्रम
|डिटेल
|1
|डिप्टी कमिश्नर ने छापा मारा
|19 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के नेतृत्व में सेंट्रल GST टीम ने झांसी के झोकन बाग स्थित जय दुर्गा हार्डवेयर फर्म पर छापा मारा। फर्म पर टैक्स गड़बड़ी का आरोप था और करीब 13 करोड़ रुपये की कर वसूली का मामला बन रहा था। टीम 3 बोरों में भरकर कागजात ले गई।
|2
|डेढ़ करोड़ रुपये की मांग
|केस को निपटाने के लिए सेंट्रल GST अफसरों ने डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी। इस सौदे को लेकर वकील नरेश कुमार गुप्ता के जरिए फर्म के प्रोपराइटर राजू मंगनानी से बातचीत चल रही थी। इसकी सूचना CBI को मिली।
|3
|CBI टीम झांसी पहुंची
|कार्रवाई के लिए CBI की टीम मंगलवार को ही झांसी पहुंच गई थी। इनपुट मिला था कि कार्रवाई रोकने के बदले 70 लाख रुपये की पहली किस्त उसी दिन दी जानी है।
|4
|रंगे हाथ गिरफ्तारी
|CBI ने जाल बिछाकर 70 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दो सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साथ ही फर्म मालिक राजू मंगनानी और वकील नरेश कुमार गुप्ता को भी अरेस्ट किया गया।
|5
|डिप्टी कमिश्नर की पोल खुली
|पूछताछ में सुपरिटेंडेंट्स ने बताया कि प्रभा भंडारी के निर्देश पर ही रिश्वतखोरी हो रही थी और वही मास्टरमाइंड हैं। CBI ने अपनी मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर को फोन करवाया और कॉल रिकॉर्ड की।
|6
|तलाशी में बड़ी बरामदगी
|इसके बाद CBI ने दिल्ली से प्रभा भंडारी को गिरफ्तार किया। तलाशी में 90 लाख रुपये नकद, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और सोने-चांदी के जेवरात बरामद हुए। अब तक कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपये कैश की बरामदगी हो चुकी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभा भंडारी प्रभा भंडारी 2016 बैच की IRS हैं। प्रभा भंडारी की तैनाती करीब 6 महीने पहले ही झांसी में हुई थी। उन्होंने कार्यालय का अधिकांश काम अनिल और अजय के भरोसे छोड़ रखा था। बताया जा रहा है कि प्रभा भंडारी ने कुछ महीने पहले ही करीब 68 लाख रुपये का एक फ्लैट खरीदा था। इस मामले में GST अधिकारियों के पास से रिश्वत के 70 लाख रुपये सहित कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
