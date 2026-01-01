कौन हैं 70 लाख रिश्वत लेने वाली महिला IRS प्रभा भंडारी? CBI ट्रैप की क्या है पूरी कहानी

1 डिप्टी कमिश्नर ने छापा मारा 19 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के नेतृत्व में सेंट्रल GST टीम ने झांसी के झोकन बाग स्थित जय दुर्गा हार्डवेयर फर्म पर छापा मारा। फर्म पर टैक्स गड़बड़ी का आरोप था और करीब 13 करोड़ रुपये की कर वसूली का मामला बन रहा था। टीम 3 बोरों में भरकर कागजात ले गई।

2 डेढ़ करोड़ रुपये की मांग केस को निपटाने के लिए सेंट्रल GST अफसरों ने डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी। इस सौदे को लेकर वकील नरेश कुमार गुप्ता के जरिए फर्म के प्रोपराइटर राजू मंगनानी से बातचीत चल रही थी। इसकी सूचना CBI को मिली।

3 CBI टीम झांसी पहुंची कार्रवाई के लिए CBI की टीम मंगलवार को ही झांसी पहुंच गई थी। इनपुट मिला था कि कार्रवाई रोकने के बदले 70 लाख रुपये की पहली किस्त उसी दिन दी जानी है।

4 रंगे हाथ गिरफ्तारी CBI ने जाल बिछाकर 70 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दो सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साथ ही फर्म मालिक राजू मंगनानी और वकील नरेश कुमार गुप्ता को भी अरेस्ट किया गया।

5 डिप्टी कमिश्नर की पोल खुली पूछताछ में सुपरिटेंडेंट्स ने बताया कि प्रभा भंडारी के निर्देश पर ही रिश्वतखोरी हो रही थी और वही मास्टरमाइंड हैं। CBI ने अपनी मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर को फोन करवाया और कॉल रिकॉर्ड की।