समाजवादी पार्टी में ‘भाड़े के पहलवान’ जैसे प्रवक्ता; मंत्री संजय निषाद का सांसद सनातन पांडे पर तंज

वहीं, देश की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ''पहले सिर्फ वादे किए जाते थे। कभी कहा जाता था मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज जो कहा गया, वह करके दिखाया गया। पहले भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था, लेकिन मुगल और अंग्रेज देश को लूटकर चले गए। आजादी के बाद भी करीब 70 सालों तक पिछली सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकीं। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है।''