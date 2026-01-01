1 जनवरी 2026,

प्रयागराज

समाजवादी पार्टी में ‘भाड़े के पहलवान’ जैसे प्रवक्ता; मंत्री संजय निषाद का सांसद सनातन पांडे पर तंज

Sanjay Nishad On Sanatan Pandey: संजय निषाद ने सपा सांसद सनातन पांडे को लेकर विवादित बयान दिया। जानिए क्यों उन्होंने मुलामय सिंह यादव का जिक्र किया?

2 min read
प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Jan 01, 2026

mp sanatan pandey made controversial statement regarding pulwama attack sanjay nishad took jibe

मंत्री संजय निषाद ने सपा सांसद सनातन पांडे पर कसा तंज। फोटो सोर्स- फेसबुक (Dr.Sanjay Kumar Nishad, Sanatan Pandey)

Sanjay Nishad On Sanatan Pandey: समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद सनातन पांडे द्वारा पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। संजय निषाद ने सपा नेतृत्व से सवाल करते हुए कहा कि पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस तरह के प्रवक्ताओं को आगे बढ़ा रही है।

सपा में 'भाड़े के पहलवान' जैसे प्रवक्ता

मंत्री संजय निषाद ने कहा, "ऐसे बयान देने वाले लोग राष्ट्रविरोधी सोच रखते हैं। यही वजह है कि सपा आज लगातार कमजोर होती जा रही है। सपा को गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा। पार्टी में ऐसे 'भाड़े के पहलवान' जैसे प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। जब तक ऐसे लोगों को पार्टी से हटाया नहीं जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी का पतन होता रहेगा।''

मुलायम सिंह यादव का किया जिक्र

उन्होंने समाजवादी पार्टी के पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा, '' जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के नेतृत्व में थे, तब सोच-समझकर बयान जारी किए जाते थे। उस समय राष्ट्रहित और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन आज ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और जो देशहित के खिलाफ हैं।''

'मनोबल तोड़ने वाली बयानबाजी बिल्कुल भी उचित नहीं'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय निषाद ने कहा, '' जब देश की सुरक्षा प्रणाली और हमारे सैनिक किसी घटना का सामना करते हैं तो हर नागरिक के साथ हर राजनीतिक दल को सरकार और सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी घटनाओं के समय विरोधी ताकतें सक्रिय होती हैं और उस वक्त सरकार का मनोबल तोड़ने वाली बयानबाजी बिल्कुल भी उचित नहीं है।''

इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भी अपनी बात रखी। संजय निषाद ने कहा कि अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मंत्री ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम और निषादराज का गहरा संबंध रहा है।

'आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था'

वहीं, देश की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ''पहले सिर्फ वादे किए जाते थे। कभी कहा जाता था मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज जो कहा गया, वह करके दिखाया गया। पहले भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था, लेकिन मुगल और अंग्रेज देश को लूटकर चले गए। आजादी के बाद भी करीब 70 सालों तक पिछली सरकारें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकीं। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है।''

सनातन पांडे ने क्या दिया था बयान?

बता दें कि सनातन पांडे ने पुलवामा हमले को विदेशी साजिश मानने से इनकार करते हुए इसे BJP की साजिश करार दिया। पांडे ने कहा कि वह अपने बयान पर पूरी तरह कायम हैं।

Published on:

01 Jan 2026 11:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / समाजवादी पार्टी में 'भाड़े के पहलवान' जैसे प्रवक्ता; मंत्री संजय निषाद का सांसद सनातन पांडे पर तंज

