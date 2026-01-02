2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

लखनऊ

UP: प्रचंड ठंड और कोहरे के कारण 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद

School Holiday: स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। प्रचंड ठंड और कोहरे के कारण 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे।

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 02, 2026

holiday declared cm yogi adityanath ordered closure all schools up to class 12 till January 5 severe cold

कोहरे के कारण 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Holiday Declared In Schools: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड की वजह से ICSE, CBSE, UP और दूसरे बोर्ड के 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है।

बढ़ती ठंड के चलते सीएम योगी का बड़ा फैसला

यह फैसला तब आया है जब कई जिलों में तापमान रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसी कारण अधिकारियों को छात्रों और निवासियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने पड़े हैं।

1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद

CM योगी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के साथ फील्ड इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि वे सभी जिलों में कंबल और अलाव का इंतजाम करें। जिससे ठंड से बचाव मिल सके।

CM योगी ने कहा, ''कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए इसके लिए अधिकारियों को नाइट शेल्टर में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए।'' अधिकारियों को सभी नाइट शेल्टर में पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। जिससे रहने वालों को खाना और बेसिक सुविधाएं मिल सकें।

सभी स्कूलों के लिए निर्देश

यह निर्देश ICSE और CBSE सहित सभी बड़े बोर्ड के स्कूलों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों पर भी लागू होता है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहुत ज्यादा ठंड के समय में स्टूडेंट्स घर से अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए सुरक्षित रहें। मौसम ठीक रहने पर 6 जनवरी से स्कूल फिर से खुलने की उम्मीद है।

अधिकारी रहें एक्टिव: CM योगी

CM योगी ने जोर दिया कि सभी अधिकारी एक्टिव रहें। रेगुलर तौर पर जिलों का इंस्पेक्शन करें। साथ ही कोल्ड वेव की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट दें। इन उपायों में नाइट शेल्टर बनाए रखना, कंबल और अलाव के लिए फ्यूल की सप्लाई पक्का करना, और लोगों को रात में बाहर रहने से रोकने के लिए लोकल अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करना शामिल है।

लोगों से अपील, गाइडलाइंस का पालन करें

इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि वे ऑफिशियल गाइडलाइंस का पालन करें। बहुत ज्यादा ठंड के दौरान घर के अंदर रहें। साथ ही जरूरत पड़ने पर नाइट शेल्टर में दी गई सुविधाओं का इस्तेमाल करें।



02 Jan 2026 05:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP: प्रचंड ठंड और कोहरे के कारण 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद

