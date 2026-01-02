UP: प्रचंड ठंड और कोहरे के कारण 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद

CM योगी ने जोर दिया कि सभी अधिकारी एक्टिव रहें। रेगुलर तौर पर जिलों का इंस्पेक्शन करें। साथ ही कोल्ड वेव की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट दें। इन उपायों में नाइट शेल्टर बनाए रखना, कंबल और अलाव के लिए फ्यूल की सप्लाई पक्का करना, और लोगों को रात में बाहर रहने से रोकने के लिए लोकल अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करना शामिल है।