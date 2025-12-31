‘आकाश तुमने मुझे मजबूर किया’, सुसाइड से पहले रोते-रोते लड़की बोली- मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मा हैं

सुसाइड से पहले रोते-रोते लड़की का वीडियो वायरल। फोटो सोर्स- X (@priyarajputlive)
Girl Commits Suicide: उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवती ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले युवती ने एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा। जिसे बाद में X पर शेयर किया गया। यह उसकी मौत से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया गया था।
वीडियो में, युवती सीधे तौर पर आकाश नाम के एक शख्स का नाम लेती है और उसे ये कदम उठाने के लिए मजबूर करने का जिम्मेदार ठहराती है। वीडियो में युवती कहती है वह कभी अपनी जिंदगी खत्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी (आकाश) वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा।''
लड़की ने रोते-रोते कहा,'' मुझे माफ करना, मम्मी…. आप दुनिया की बेस्ट मम्मा हैं।'' वायरल वीडियो में वह कह रही है, '' 4 साल पहले वाला आकाश और जिससे मैं कल मिलकर आईं हूं वो वाला आकाश वो एक तो हो ही नहीं सकते।''
लड़की ने वीडियो में कहा, ''मुझे सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। क्या तुम्हारे (आकाश) परिवार ने तुम्हें नहीं सिखाया कि किसी की जिंदगी से मत खेलना? मैं जा रही हूं लेकिन अगर थोड़ी भी इंसानियत जिंदा है, तो तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा।''
जिस लड़की ने सुसाइड किया उसका नाम कामिनी (19) उर्फ गुनगुन बताया जा रहा है। जो शहर के आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली थी। गुनगुन की मौसी रोशनी की माने तो कई दिनों से आकाश गुनगुन को लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। जिसके बाद गुनगुन ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अपनी मौसी रोशनी के घर जाकर गुनगुन ने जहर खा लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले को लेकर SP चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया, ''आवास विकास कॉलोनी निवासी धर्मा के पुत्र आकाश (21) को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक और युवती के बीच पिछले 4 वर्षों से प्रेम संबंध थे। युवती युवक से विवाह करना चाहती थी, लेकिन युवक द्वारा शादी से इनकार किए जाने के कारण वह मानसिक रूप से बेहद आहत थी। इसी तनाव में युवती ने आत्महत्या कर ली। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।''
