‘आकाश तुमने मुझे मजबूर किया’, सुसाइड से पहले रोते-रोते लड़की बोली- मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मा हैं

मामले को लेकर SP चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया, ''आवास विकास कॉलोनी निवासी धर्मा के पुत्र आकाश (21) को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक और युवती के बीच पिछले 4 वर्षों से प्रेम संबंध थे। युवती युवक से विवाह करना चाहती थी, लेकिन युवक द्वारा शादी से इनकार किए जाने के कारण वह मानसिक रूप से बेहद आहत थी। इसी तनाव में युवती ने आत्महत्या कर ली। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।''