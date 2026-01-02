मोनालिसा के बाद वायरल हुई माघ मेले में दातून बेचने वाली बासमती, इंटरनेट पर काटा बवाल

प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला हर साल लगता है। इस बार यह 3 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक चलेगा। इस मेले में देशभर से साधु-संत, श्रद्धालु और कल्पवासी आते हैं। लोग संगम में स्नान, जप-तप और पूजा करते हैं। माघ महीने में यहां स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। मेले में छोटे-छोटे दुकानदार भी आते हैं, जो पूजा सामग्री बेचते हैं। इसी मेले में बासमती जैसी साधारण लड़कियां भी कमाई के लिए आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। फिलहाल बासमती की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर है। देखना यह होगा कि क्या उसकी जिंदगी भी मोनालिसा की तरह बदलती है या यह वायरल होना सिर्फ कुछ दिनों की बात रह जाएगी।