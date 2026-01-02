2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

प्रयागराज

मोनालिसा के बाद वायरल हुई माघ मेले में दातून बेचने वाली बासमती, इंटरनेट पर काटा बवाल

महाकुंभ 2025 की मोनालिसा के बाद अब प्रयागराज माघ मेला 2026 में बासमती नाम की लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नीम की दातुन और रुद्राक्ष माला बेचने वाली बासमती की सादगी और मुस्कान लोगों को खूब पसंद आ रही है।

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 02, 2026

माघ मेले की बासमती!

माघ मेले की बासमती! Source- X

Magh Mela Famous Girl Basmati: 2025 के महाकुंभ में फेमस हुई माला बेचने वाली मोनालिसा की एक नई झलक अब 2026 में भी देखने को मिल रहा है।प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा की सादगी और खूबसूरत आंखों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। उसका वीडियो वायरल होने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मोनालिसा को अच्छी कमाई मिली और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के ऑफर भी आए। अब ठीक उसी तरह, 2026 के माघ मेले में एक और लड़की सुर्खियों में आ गई है, जिसे लोग 'माघ मेले की मोनालिसा' कह रहे हैं।

कौन है 'माघ मेले की मोनालिसा' बासमती?

इस लड़की का नाम बासमती बताया जा रहा है। वह माघ मेले में नीम की दातुनऔर रुद्राक्ष की मालाएं बेचने आई है। बासमती की मुस्कान, कजरारी आंखें और सादगी भरा अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग उसकी तुलना महाकुंभ की मोनालिसा से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी खूबसूरती पूरी तरह नेचुरल है। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर उसके वीडियो हजारों लाइक्स और कमेंट्स पा रहे हैं।

वायरल होने से काम पर असर

बासमती की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि जहां से वह गुजरती है, लोग उसके साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के लिए टूट पड़ते हैं। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसके इंटरव्यू लेने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन यह वायरल होना उसके लिए परेशानी भी बन गया है। बासमती का कहना है कि लोग दातुन या माला खरीदने की बजाय सिर्फ फोटो और वीडियो बनाते हैं, जिससे उसकी कमाई नहीं हो रही है। कभी-कभी तो बोहनी तक नहीं हो पाती। मोनालिसा के साथ भी मेले में ऐसा ही हुआ था, लेकिन बाद में उसकी जिंदगी बेहतर हो गई।

माघ मेला 2026 की कब शुरू हो रहा है?

प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला हर साल लगता है। इस बार यह 3 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक चलेगा। इस मेले में देशभर से साधु-संत, श्रद्धालु और कल्पवासी आते हैं। लोग संगम में स्नान, जप-तप और पूजा करते हैं। माघ महीने में यहां स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। मेले में छोटे-छोटे दुकानदार भी आते हैं, जो पूजा सामग्री बेचते हैं। इसी मेले में बासमती जैसी साधारण लड़कियां भी कमाई के लिए आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। फिलहाल बासमती की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर है। देखना यह होगा कि क्या उसकी जिंदगी भी मोनालिसा की तरह बदलती है या यह वायरल होना सिर्फ कुछ दिनों की बात रह जाएगी।

संबंधित विषय:

Magh Mela 2026

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मोनालिसा के बाद वायरल हुई माघ मेले में दातून बेचने वाली बासमती, इंटरनेट पर काटा बवाल

