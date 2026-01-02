सपा कार्यालय पर हंगामा, जिया चौधरी की टिप्पणी पर भड़की करणी सेना, दोनों पक्षों में मारपीट

इस बयान का विरोध करते हुए सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिया ने संगीत सोम को 2022 का चुनाव हार चुका मानसिक रोगी और डिप्रेशन का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि सोम सिर्फ राष्ट्रीय चैनलों पर बने रहने के लिए समाज को बांटने वाले बयान देते हैं। जिया ने सवाल उठाया कि KKR में जूही चावला और उनके पति भी पार्टनर हैं, तो वे किस कैटेगरी के गद्दार हैं? साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ICC चेयरमैन हैं और उनके नेतृत्व में बांग्लादेश टीम भारत खेलने आ रही है, तो सोम में अमित शाह से सवाल पूछने की हिम्मत है क्या?