मुजफ्फरनगर

सपा कार्यालय पर हंगामा, जिया चौधरी की टिप्पणी पर भड़की करणी सेना, दोनों पक्षों में मारपीट

Karni Sena attacked on Zia Chaudhary : मुजफ्फरनगर में सपा ऑफिस के बाहर हंगामा हो गया। करणी सेना ने सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी और उनके समर्थकों से मारपीट की।

मुजफ्फरनगर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 02, 2026

मुजफ्फरनगर में करणी सेना ने सपा कार्यालय पर किया हंगामा, PC- X

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राजनीतिक बयानबाजी ने शुक्रवार शाम को हिंसक रूप ले लिया। समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, तभी करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय पहुंच गए। गौरव ने जिया चौधरी और सपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। गौरव चौहान और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया। दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। सपा जिलाध्यक्ष ने गौरव पर तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की, जबकि हिंदू संगठनों ने गौरव की रिहाई के लिए सिविल लाइन थाने का घेराव किया। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात कही। हंगामे के बाद सपाइयों ने कार्यालय के सामने कैंडल मार्च निकाला।

संगीत सोम के बयान के बाद विवाद

यह पूरा विवाद भाजपा के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम के एक बयान से शुरू हुआ। संगीत सोम ने मेरठ में एक कार्यक्रम में कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन-बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को साढ़े 9 करोड़ रुपये में खरीदा है। सोम ने शाहरुख को गद्दार करार देते हुए कहा कि ऐसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो बाहर कदम नहीं रख पाएंगे।

इस बयान का विरोध करते हुए सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिया ने संगीत सोम को 2022 का चुनाव हार चुका मानसिक रोगी और डिप्रेशन का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि सोम सिर्फ राष्ट्रीय चैनलों पर बने रहने के लिए समाज को बांटने वाले बयान देते हैं। जिया ने सवाल उठाया कि KKR में जूही चावला और उनके पति भी पार्टनर हैं, तो वे किस कैटेगरी के गद्दार हैं? साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ICC चेयरमैन हैं और उनके नेतृत्व में बांग्लादेश टीम भारत खेलने आ रही है, तो सोम में अमित शाह से सवाल पूछने की हिम्मत है क्या?

जिया चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर सोम ने बयानों पर नियंत्रण नहीं रखा तो सपा संविधान और कानून के दायरे में जवाब देगी।

दोनों पक्षों के बयान

गौरव चौहान ने कहा संगीत सोम मेरे भाई जैसे हैं। सनातन धर्म और उनके खिलाफ कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का इलाज इसी तरह होगा।
जिया चौधरी ने कहा हम बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार और कनाडा में भारतीय छात्रों की हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तभी यह शख्स (गौरव) आया और हंगामा किया। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता।

