सम्भल

सीने पर ‘सनी लव नेहा’, जेब में गांजा… संभल के चकरोड पर युवक की रहस्यमयी मौत ने खड़े किए कई सवाल

Sambhal News: यूपी के संभल में 22 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। सीने पर ‘सनी लव नेहा’ लिखा था और जेब से गांजे की पुड़िया बरामद हुई। चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस नशे और सर्दी से मौत की आशंका जताते हुए शिनाख्त और जांच में जुटी है।

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 02, 2026

sambhal mystery dead body sunny love

सीने पर ‘सनी लव नेहा’, जेब में गांजा… AI Generated Image

Mystery Dead Body Sambhal: संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव दुवारी पूरन पट्टी के पास एक चकरोड पर अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

सीने पर लिखा था ‘सनी लव नेहा’

मृतक के सीने पर अंग्रेजी में ‘सनी लव नेहा’ लिखा हुआ मिला, जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। पुलिस का मानना है कि यह किसी प्रेम प्रसंग से जुड़ा संकेत हो सकता है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

जेब से गांजे की पुड़िया बरामद

पुलिस जांच के दौरान युवक की पेंट की जेब से गांजे की एक पुड़िया भी मिली है। इस आधार पर प्रारंभिक जांच में युवक के नशे का आदी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है।

चेहरे पर मिले घाव, शव कीचड़ में सना

युवक के चेहरे पर कई घाव पाए गए हैं और शव कीचड़ से सना हुआ था। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक जंगल या झाड़ियों में गिरा होगा, जहां तारों या झाड़ियों में उलझने के कारण वह घायल हुआ हो सकता है।

पास में मिला कपड़ों से भरा बैग

घटनास्थल के पास एक बैग भी मिला है, जिसमें तीन से चार जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। पुलिस का कहना है कि युवक कहीं बाहर से आया प्रतीत होता है और संभवतः अस्थायी रूप से क्षेत्र में रुका हुआ था।

पूरी रात जंगल में पड़े रहने की आशंका

थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान के अनुसार आशंका है कि युवक नशे की हालत में रास्ता भटककर जंगल की ओर पहुंच गया होगा। गिरने के बाद वह उठ नहीं सका और पूरी रात खुले में पड़ा रहा।

सर्दी से मौत की संभावना

पुलिस का मानना है कि अत्यधिक ठंड के कारण युवक की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया का सहारा

युवक की पहचान कराने के लिए उसकी तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं। आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर भी पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

Published on:

02 Jan 2026 09:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / सीने पर ‘सनी लव नेहा’, जेब में गांजा… संभल के चकरोड पर युवक की रहस्यमयी मौत ने खड़े किए कई सवाल

