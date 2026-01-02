सीने पर ‘सनी लव नेहा’, जेब में गांजा… संभल के चकरोड पर युवक की रहस्यमयी मौत ने खड़े किए कई सवाल

सीने पर ‘सनी लव नेहा’, जेब में गांजा… AI Generated Image
Mystery Dead Body Sambhal: संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव दुवारी पूरन पट्टी के पास एक चकरोड पर अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
मृतक के सीने पर अंग्रेजी में ‘सनी लव नेहा’ लिखा हुआ मिला, जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। पुलिस का मानना है कि यह किसी प्रेम प्रसंग से जुड़ा संकेत हो सकता है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।
पुलिस जांच के दौरान युवक की पेंट की जेब से गांजे की एक पुड़िया भी मिली है। इस आधार पर प्रारंभिक जांच में युवक के नशे का आदी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है।
युवक के चेहरे पर कई घाव पाए गए हैं और शव कीचड़ से सना हुआ था। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक जंगल या झाड़ियों में गिरा होगा, जहां तारों या झाड़ियों में उलझने के कारण वह घायल हुआ हो सकता है।
घटनास्थल के पास एक बैग भी मिला है, जिसमें तीन से चार जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। पुलिस का कहना है कि युवक कहीं बाहर से आया प्रतीत होता है और संभवतः अस्थायी रूप से क्षेत्र में रुका हुआ था।
थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान के अनुसार आशंका है कि युवक नशे की हालत में रास्ता भटककर जंगल की ओर पहुंच गया होगा। गिरने के बाद वह उठ नहीं सका और पूरी रात खुले में पड़ा रहा।
पुलिस का मानना है कि अत्यधिक ठंड के कारण युवक की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
युवक की पहचान कराने के लिए उसकी तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं। आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर भी पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
