सीने पर ‘सनी लव नेहा’, जेब में गांजा… संभल के चकरोड पर युवक की रहस्यमयी मौत ने खड़े किए कई सवाल

Mystery Dead Body Sambhal: संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव दुवारी पूरन पट्टी के पास एक चकरोड पर अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।