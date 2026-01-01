SIR: 28 साल बाद जिंदा हुआ मरा आदमी? ‘बिछड़ों’ से मिलकर हुआ भावुक; पश्चिम बंगाल से क्या है कनेक्शन

शरीफ के भतीजे, मोहम्मद अकलीम की माने तो शरीफ के परिवार ने लगभग 15 से 20 साल तक पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और आसनसोल समेत कई जगहों पर उन्हें ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब खबर आई कि शरीफ वापस आ गए हैं, तो परिवार को शुरू में यकीन करना मुश्किल लगा। उनके आने की खबर आग की तरह फैली। जिसके बाद उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई, लोग उनसे मिलने आए और दूर के रिश्तेदार वीडियो कॉल के जरिए जुड़ गए।