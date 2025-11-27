एक विवाह ऐसा भी…दूल्हे ने 31 लाख रुपए लौटाए; बोला- इन पैसों पर मेरा हक नहीं, मुझे सिर्फ दुल्हन चाहिए

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में एक अनोखी शादी सामने आई है। यहां एक दूल्हे ने नोटों से भरे थाल को लौटा दिया और बोला- मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, यह किसी गाढ़ी मेहनत की कमाई है। इन पर मेरा हक नहीं… मुझे सिर्फ दुल्हन चाहिए। एक ओर जहां हमारे समाज में दहेज लेना और देना एक परंपरा बनती जा रही है। दहेज के लिए लोग विवाहिता से मारपीट करते हैं। उससे गलत बर्ताव करते हैं। उस समाज में यह शादी खुद में एक मिसाल है।