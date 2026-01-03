घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची से गैंगरेप… 3 मंजिल से फेंका, पुलिस ने दो युवकों का किया एनकाउंटर

SSP बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर तीन पुलिस टीमें गठित की गईं। सूचना मिली कि आरोपी कांवरा रोड की एक कॉलोनी में छिपे हैं। देर रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से दो तमंचे और कारतूस बरामद हुए। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। मामला BNS की धारा 70(2), 103(1) और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया।