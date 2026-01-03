3 जनवरी 2026,

बुलंदशहर

घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची से गैंगरेप… 3 मंजिल से फेंका, पुलिस ने दो युवकों का किया एनकाउंटर

Bulandshahr News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो आरोपियों ने एक 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया और इसके बाद उसे 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया।

बुलंदशहर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 03, 2026

पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में पैर पर गोली मारी, PC- VIDEO GRAB Image Enhance By Chatgpt

बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में 2 जनवरी 2026 की शाम को 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर पहचान छिपाने के डर से उसे तीन मंजिला इमारत की छत से नीचे फेंककर हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के मात्र साढ़े 6 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया।

बच्ची का परिवार मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है। पिता फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और 10 महीने पहले सिकंदराबाद आए थे। दो महीने पहले वे एक तीन मंजिला इमारत में किराए पर शिफ्ट हुए थे। बच्ची मां-पिता और 3 साल के छोटे भाई के साथ रहती थी। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे वह घर के बाहर अकेले खेल रही थी।

उसी इमारत में आमने-सामने के कमरों में किराए पर रहने वाले दो युवक राजू (पुत्र राधेश्याम, निवासी भगवानपुर, बलरामपुर) और वीरू कश्यप (पुत्र रमेश कश्यप, निवासी गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी) ने बच्ची को बहला-फुसलाकर या उठाकर अपने कमरे में ले गए।

दोनों ने बारी-बारी से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर तकिए से मुंह दबाया और गला इतनी जोर से दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। दुष्कर्म के दौरान बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आईं, जिससे बिस्तर खून से सन गया। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने शव को छत से नीचे खेत में फेंक दिया।

ऐसे खुला मामला

शव फेंकते समय बच्ची के पिता के एक दोस्त (जो पास में ही रहते हैं) ने आरोपियों को देख लिया। उन्होंने तुरंत बच्ची के पिता को फोन किया और पुलिस को सूचना दी। आरोपियों की पहचान भी बताई। परिजन बच्ची को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। गले की हड्डी टूटने के साथ शरीर पर मल्टीपल फ्रैक्चर, खरोंचें और प्राइवेट पार्ट बुरी तरह क्षत-विक्षत पाए गए।

गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की टीमें

SSP बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर तीन पुलिस टीमें गठित की गईं। सूचना मिली कि आरोपी कांवरा रोड की एक कॉलोनी में छिपे हैं। देर रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से दो तमंचे और कारतूस बरामद हुए। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। मामला BNS की धारा 70(2), 103(1) और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया।

नौकरी की तलाश में बुलंदशहर आया था परिवार

बच्ची के पिता ने कहा, 'नौकरी की तलाश में इस शहर आया था, पता नहीं था कि मेरी लाडली बेटी के साथ ऐसा होगा। दोनों हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब सिर्फ 3 साल का बेटा बचा है, उसी के सहारे जिंदगी गुजारनी है।' SSP दिनेश कुमार सिंह ने कहा, 'पोस्टमॉर्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।'

