‘Special 26’ की तरह CBI अफसर बन व्यापारियों के घर करते थे लूट, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया कि इस डकैती का मास्टरमाइंड इंद्रपाल उर्फ ताऊ है, जो 12 दिसंबर को ही जमानत पर जेल से छूटकर अनूपशहर आया था। पैसों की जरूरत पड़ने पर उसकी मुलाकात व्यापारी के यहां ट्रैक्टर चलाने वाले संजय से हुई। संजय ने ही अपने मालिक के घर में मोटी रकम होने की जानकारी इंद्रपाल को दी। संजय खुद हिस्ट्रीशीटर है और गैंग से मिला हुआ था। घटना से पहले बदमाशों ने घर की रेकी की और फिर योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। इंद्रपाल और एक अन्य आरोपी याकेश पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।