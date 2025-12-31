‘Special 26’ की तरह CBI अफसर बन व्यापारियों के घर करते थे लूट, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

पुलिस ने फेक CBI ऑफिसर बनकर डकैती करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, PC- X
बुलंदशहर : अनूपशहर में 19 दिसंबर को हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बदमाश खुद को CBI अधिकारी बताकर बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी शंकर भगवान अग्रवाल के घर में घुसे थे और परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात व नकदी लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी फरार है।
यह वारदात बॉलीवुड फिल्म 'स्पेशल 26' की तर्ज पर अंजाम दी गई थी, जिसमें बदमाश फर्जी CBI रेड का बहाना बनाकर लूट करते हैं। पुलिस की स्वाट टीम और सर्विलांस की मदद से मामले का पर्दाफाश हुआ।
19 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पोखर में स्थित व्यापारी शंकर भगवान अग्रवाल के घर चार-पांच बदमाश पहुंचे। उन्होंने खुद को CBI अधिकारी बताया और कहा कि उनके यहां रेड पड़ रही है। परिवार के सदस्यों को सहयोग करने को कहा गया। शक होने पर बदमाशों ने हथियारों का भय दिखाया, मोबाइल जब्त किए और सभी को एक कमरे में बंद कर दिया।
इसके बाद बदमाशों ने घर की तलाशी ली और सोने-चांदी के जेवरात व नकदी लूट ली। लूट की अनुमानित कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस जांच में सामने आया कि इस डकैती का मास्टरमाइंड इंद्रपाल उर्फ ताऊ है, जो 12 दिसंबर को ही जमानत पर जेल से छूटकर अनूपशहर आया था। पैसों की जरूरत पड़ने पर उसकी मुलाकात व्यापारी के यहां ट्रैक्टर चलाने वाले संजय से हुई। संजय ने ही अपने मालिक के घर में मोटी रकम होने की जानकारी इंद्रपाल को दी। संजय खुद हिस्ट्रीशीटर है और गैंग से मिला हुआ था। घटना से पहले बदमाशों ने घर की रेकी की और फिर योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। इंद्रपाल और एक अन्य आरोपी याकेश पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अनूपशहर पुलिस और स्वाट टीम ने मोबाइल सर्विलांस, CCTV फुटेज और त्रिनेत्र ऐप का सहारा लिया। फुटेज से रेकी करने वाले बदमाश चिन्हित हुए और त्रिनेत्र ऐप से उनकी पहचान हुई। इसी आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई।
पुलिस ने पांच आरोपियों - इंद्रपाल उर्फ ताऊ, याकेश, सचिन, यशपाल और संजय को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूटे हुए 280 ग्राम सोने के जेवरात, 110 ग्राम चांदी, करीब 13 लाख 30 हजार से 13 लाख 50 हजार रुपये नकदी, दो तमंचे, कारतूस और दो मोटरसाइकिल बरामद की गईं। गैंग का एक साथी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एसएसपी ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है।
बड़ी खबरेंView All
बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग