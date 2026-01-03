एसपीजी और एनएसजी कमांडो की तर्ज पर तैयार किए गए ‘साइबर कमांडो’, संभालेंगे डिजिटल जिम्मेदारी

साथ ही साइबर कमांडो को हाईटेक तकनीक और टूल्स से लैस किया गया है ताकि साइबर ठगों के नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा सके। साइबर/सीआईडी डीजी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अत्याधुनिक तकनीक से लैस करते हुए ‘साइबर कमांडो’ की विशेष टीम तैयार की गई है। इस टीम में कुल 15 पुलिसकर्मी शामिल हैं।