लखनऊ

योगी बोले- एक नमूना दिल्ली में… दूसरा लखनऊ में; अखिलेश का पलटवार – यह आत्म-स्वीकृति!

Yogi Adityanath VS Akhilesh Yadav : योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल शीत सत्र के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, अखिलेश यादव ने भी X से पलटवार किया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 22, 2025

योगी ने विधानमंडल के शीत सत्र में विपक्ष पर किया प्रहार, अखिलेश यादव ने ट्विटर से किया पलटवार, PC- Patrika

यूपी विधानमंडल का शीत सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन चल रहा है। विपक्ष लगातार सीएम योगी को कफ सिरप मामले के मुद्दे पर घेरना चाह रहा है। लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष को जवाब दिया कि मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं। एक कहावत है- चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके बाद सीएम ने बिना नाम लिए कहा-

देश के अंदर दो नमूने हैं… एक दिल्ली में रहता है और एक लखनऊ में बैठते हैं, जब देश में कोई चर्चा होती है तो वह देश छोड़कर चले जाते हैं। मुझ लगता है यही बउआ के साथ भी होता है। वह फिर इंग्लैंड सैर सपाटे पर चले जाएंगे और आप यहां चिल्लाते रहेंगे।

सीएम योगी के इस बयान के कुछ देर बाद ही अखिलेश यादव ने X पर पोस्ट कर लिखा- आत्म-स्वीकृति! किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा।

योगी ने कहा- सबसे बड़े होल सेलर को लाइसेंस सपा ने दिया

इससे पहले योगी ने विधानमंडल के शीत सत्र में कहा- प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। 2016 में इसके सबसे बड़े होल सेलर को सपा ने ही लाइसेंस दिया था। आपका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है… इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। अखिलेश यादव के सिरप माफियाओं पर बुलडोजर चैलेंज पर योगी ने कहा कि चिंता मत कीजिए। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। उस समय चिल्लाना मत।

योगी ने आगे कहा- विभोर राणा को लाइसेंस सपा ने दिया था। आलोक सिपाही(जो इस मामले में आरोपी है) की अखिलेश यादव के साथ कुछ गिफ्ट देते हुए तस्वीरें वायरल हुई। हमने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की। कार्रवाई अभी भी जारी है। 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

योगी ने विपक्ष से कहा-

'मैं आपका दर्द समझता हूं, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचेगी, तो आप में से कई लोग 'फातिहा' पढ़ने जाएंगे। हम आपको ऐसी हालत में भी नहीं छोड़ेंगे कि आप 'फातिहा' पढ़ सकें। हम ऐसी ही कार्रवाई करेंगे।'

सीएम योगी के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय खड़े हुए। उन्होंने कहा- सीएम सदन के सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनकी वाणी देखिए। आपने कहा कि दो नमूने हैं- एक अखिलेश और दूसरा राहुल गांधी।

इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सीएम ने किसी का नाम तो लिया नहीं। आप खुद पर क्ययों ले रहे हैं? इतना सुनते ही सपा विधायक हंगामा करने लगे। समझाने पर भी नहीं माने तो सतीश महाना ने कहा कि एक आदमी नारा लगा रहा था। आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सैकड़ों मौतें हुई तो नाम बताइए। इसके बाद सपा ने वॉकआउट कर लिया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Dec 2025 08:45 pm

Published on:

22 Dec 2025 08:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / योगी बोले- एक नमूना दिल्ली में… दूसरा लखनऊ में; अखिलेश का पलटवार – यह आत्म-स्वीकृति!

