योगी बोले- एक नमूना दिल्ली में… दूसरा लखनऊ में; अखिलेश का पलटवार – यह आत्म-स्वीकृति!

इससे पहले योगी ने विधानमंडल के शीत सत्र में कहा- प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। 2016 में इसके सबसे बड़े होल सेलर को सपा ने ही लाइसेंस दिया था। आपका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है… इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। अखिलेश यादव के सिरप माफियाओं पर बुलडोजर चैलेंज पर योगी ने कहा कि चिंता मत कीजिए। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। उस समय चिल्लाना मत।