जिंदा रहा तो जरूर जाऊंगा संसद…मुझे साजिश के तहत बाहर निकाला; जीवन भर रहेगा अखिलेश यादव का एहसान

उन्होंने तंज कसा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं था, उन्हें बुलाया गया और असली कारसेवकों को नजरअंदाज किया गया। 'हीरो-हीरोइन बुला लिए गए, उनका क्या योगदान था? क्या मंदिर निर्माण में हमसे या विनय कटियार से ज्यादा योगदान था उनका?' बृजभूषण ने कहा कि वे अब तक रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए हैं। जब जाएंगे तो आम श्रद्धालु बनकर, लाइन में लगकर दर्शन करेंगे, पास या विशेष सुविधा के सहारे नहीं।