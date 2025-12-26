10 साल के बच्चे की बहादुरी… मगरमच्छ के मुंह से पिता को खींच लाया; अब राष्ट्रपति ने दिया यह सम्मान

अजय की इस साहसिक घटना की चर्चा पूरे प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हुई। बहादुरी और त्वरित निर्णय क्षमता को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में अजयराज को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अजयराज जैसे बच्चे समाज के लिए प्रेरणा हैं। सम्मान मिलने के बाद गांव में खुशी का माहौल है और लोग इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बता रहे हैं।