पुलिस ने किसान को उल्टा लटकाया, पिटाई से टूटा पैर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दर्ज कराया मुकदमा 

उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना किरावली में थर्ड डिग्री देने का मामला सामने आया है। पीड़ित राजू (35) निवासी करहरा ने बताया कि पुलिस ने उसे उल्टा लटका कर डंडे से पिटाई की। पुलिस हत्या करने का जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बना रही थी। लगातार दो दिनों तक उसे अमानवीय यातनाएं दी गईं। बेहोशी की हालत में उसे निजी गाड़ी से अस्पताल में छोड़ गए। राजू का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पिता राधेश्याम ने बताया कि राजू को अपने पैरों पर खड़े होने में 3 महीने लगेंगे।