लखनऊ

पीएम बोले – कांग्रेस और सपा ने बाबा साहब को भुलाने का काम किया, नहीं दिया वह सम्मान…जिसके वे हकदार थे

PM Modi Speech : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कांग्रेस और सपा ने बाबा साहब को भुलाने का काम किया।

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 25, 2025

PM Modi

पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, PC- IANS

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणास्थल का आज अनावरण किया। पीएम ने जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम के साथ रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दशकों तक देश में एक ही परिवार का गौरवगान होता रहा, लेकिन भाजपा सरकार ने उस राजनीति को खत्म कर हर महापुरुष और हर योगदान को सम्मान देने की परंपरा शुरू की है। वहीं कांग्रेस-सपा ने अंबेडकर को भुलाने का पाप किया है।

कांग्रेस-सपा सिर्फ परिवारवाद तक सीमित

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को ‘अछूत’ बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार सभी का सम्मान करना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने प्रणव मुखर्जी और नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, जबकि मुलायम सिंह यादव और तरुण गोगोई जैसे नेताओं को भी राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। यह वही सोच है, जो देश को जोड़ती है, न कि परिवारवाद को बढ़ावा देती है।

पीएम मोदी ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा को घेरते हुए कहा कि दिल्ली के एक ‘शाही परिवार’ ने जानबूझकर अंबेडकर का जिक्र नहीं किया, ताकि उनके महत्व में कोई कमी न आ जाए। प्रदेश में यही काम सपा ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने संविधान निर्माता को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे, जबकि भाजपा सरकार ने उनकी विरासत को संरक्षित और सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा है और अंडमान-निकोबार में जहां उन्होंने तिरंगा फहराया था, वहां भी उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। यह बदलाव उस सोच का प्रतीक है, जिसमें देश के हर नायक को उसका स्थान दिया जा रहा है।

230 करोड़ रुपए से बना है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल

राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि 65 एकड़ क्षेत्र में 230 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्थल पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65-65 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। प्रत्येक प्रतिमा का वजन करीब 42 टन है। उन्होंने कहा कि यह स्थल नई पीढ़ी के लिए राष्ट्रसेवा और प्रेरणा का केंद्र बनेगा।

प्रधानमंत्री ने लखनऊ और उत्तर प्रदेश की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि यूपी आज विकास और सुशासन के लिए जाना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार से उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और राष्ट्र प्रेरणा स्थल जैसे प्रोजेक्ट यूपी को पर्यटन और विकास के वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिला रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 21वीं सदी के भारत में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Dec 2025 08:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पीएम बोले – कांग्रेस और सपा ने बाबा साहब को भुलाने का काम किया, नहीं दिया वह सम्मान…जिसके वे हकदार थे

