पीएम बोले – कांग्रेस और सपा ने बाबा साहब को भुलाने का काम किया, नहीं दिया वह सम्मान…जिसके वे हकदार थे

प्रधानमंत्री ने लखनऊ और उत्तर प्रदेश की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि यूपी आज विकास और सुशासन के लिए जाना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार से उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और राष्ट्र प्रेरणा स्थल जैसे प्रोजेक्ट यूपी को पर्यटन और विकास के वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिला रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 21वीं सदी के भारत में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा।