बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी शॉल विक्रेता से की मारपीट, JKSA ने DGP को लिखा पत्र

पीड़ित की पहचान कुपवाड़ा (कश्मीर) निवासी बिलाल अहमद गनी के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग एक दशक से उधम सिंह नगर में शॉल बेचते आ रहे हैं और पहले कभी कोई घटना नहीं हुई। एक समाचार पत्र से बातचीत में JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा, 'लंबे समय से शांतिपूर्वक काम करने के बावजूद बिलाल अहमद पर बेरहमी से हमला किया गया, उनकी शॉल की स्टॉक लूट ली गई, मौत की धमकी दी गई और प्रदेश को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया गया।'