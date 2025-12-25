25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी शॉल विक्रेता से की मारपीट, JKSA ने DGP को लिखा पत्र

Kashmiri shawl vendor assaulted in Uttarakhand : उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी शॉल विक्रेता से मारपीट की।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 25, 2025

AI Generated Symbolic Image.

देहरादून : उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित तौर पर एक कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमला किया, लूटपाट की और राज्य छोड़ने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने पहाड़ी राज्य में मौसमी रूप से काम करने वाले कश्मीरी व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

पीड़ित की पहचान कुपवाड़ा (कश्मीर) निवासी बिलाल अहमद गनी के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग एक दशक से उधम सिंह नगर में शॉल बेचते आ रहे हैं और पहले कभी कोई घटना नहीं हुई। एक समाचार पत्र से बातचीत में JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा, 'लंबे समय से शांतिपूर्वक काम करने के बावजूद बिलाल अहमद पर बेरहमी से हमला किया गया, उनकी शॉल की स्टॉक लूट ली गई, मौत की धमकी दी गई और प्रदेश को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया गया।'

कश्मीरी व्यापारियों में डर का माहौल

यह घटना कश्मीर से जीविका की तलाश में आए कश्मीरी समुदाय के व्यापारियों में डर का माहौल पैदा कर रही है। खुएहामी ने आगे कहा, 'ऐसे कृत्यों से न केवल पीड़ित बल्कि क्षेत्र में मौसमी काम पर निर्भर अन्य कश्मीरी व्यापारियों में भी डर का माहौल बन गया है।'

JKSA के पत्र में आरोप लगाया गया है कि यह हमला स्थानीय बजरंग दल नेता अंकुर सिंह के नेतृत्व में किया गया। एसोसिएशन ने यह भी बताया कि पीड़ित ने पहले ही प्रतापुर, गोशाला पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है।

यह कृत्य राष्ट्रीय एखता को कमजोर करने वाला

कश्मीरियों के संवैधानिक अधिकारों पर जोर देते हुए खुएहामी ने कहा कि ऐसी लक्षित हिंसा राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। 'कश्मीरी भारत में बाहरी नहीं बल्कि समान नागरिक हैं। निर्दोष कश्मीरी व्यापारियों को निशाना बनाना और शहरों से बाहर निकालना केवल अलगाव और अविश्वास को गहरा करता है तथा भारत के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने वाली शत्रु शक्तियों के हाथों खेलता है।'

JKSA ने डीजीपी दीपम सेठ से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है ताकि शिकायत को FIR के रूप में दर्ज किया जाए, निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। एसोसिएशन ने बिलाल अहमद गनी तथा उत्तराखंड में अन्य कश्मीरी व्यापारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है।

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में घटना का एक वीडियो सामने आने की बात कही गई है, जिसमें हमलावरों द्वारा पीड़ित को नारे लगाने के लिए मजबूर करने का प्रयास दिखाया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

24 साल जेल काटने के बाद बरी हुआ कैदी, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बताया गलत
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 05:29 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी शॉल विक्रेता से की मारपीट, JKSA ने DGP को लिखा पत्र

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… वसीम और जावेद ने गड़े खजाने के नाम पर पैरों तले खिसका दी ‘जमीन’, लोग सन्न

Waseem, Javed, and others, disguised as holy men, defrauded a man named Rajkumar of 81 lakh rupees by falsely claiming that a treasure was buried inside his house
देहरादून

नए साल के जश्न पर मौसम का वार! 30-31 दिसंबर को बारिश और 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

The IMD has issued a forecast for rain and snowfall in Uttarakhand around the end of the year and New Year 2026
देहरादून

2026 का अवकाश कैलेंडर जारी : जानें नए साल में कुल कितनी सरकारी छुट्टियां, किस पर्व की छुट्टी कब

The holiday calendar for 2026 has been released in Uttarakhand
देहरादून

हरिद्वार में गोलियों की ठांय-ठांय: कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस पर हमला, क्रॉस फायरिंग में दो जवान और कुख्यात अपराधी घायल

haridwar police encounter firing constables injured
देहरादून

बड़ा फैसला : अशासकीय स्कूलों में भर्तियों पर रोक, घपलों की आशंका पर हरकत में सरकार

The government has imposed a ban on recruitments in non-government schools in Uttarakhand
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.