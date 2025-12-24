24 साल जेल काटने के बाद बरी हुआ कैदी, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बताया गलत

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक सनसनीखेज फैसले में डकैती के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आजाद खान को रिहा करने का आदेश दिया है। आजाद खान पिछले 24 वर्षों से जेल में बंद था। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गंभीर त्रुटि करार देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपराध में उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं पेश किया। दोषसिद्धि केवल चार्ज फ्रेमिंग के दौरान कोर्ट में दिए गए कथित इकबालिया बयान पर आधारित थी, जो कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।