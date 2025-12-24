24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

एक बाइक पर सवार 5 लोग ट्रेन से कटे, रेलवे ट्रैक पर बिखरे चीथड़े; 500 मीटर तक घिसटती रही बाइक

Shahjahanpur train accident 5 killed : शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई। एक बाइक पर सवार पांच लोग तेज रफ्तार गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 24, 2025

शाहजहांपुर में 5 लोगों की ट्रेन से कटकर हुई मौत, PC- X

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ है। बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे रोजा थाना क्षेत्र के अटसलिया के पास एक बिना फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग पर एक बाइक पर सवार पांच लोग तेज रफ्तार गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में सभी पांचों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं।

हादसा इतना भयावह था कि पांचों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। ट्रैक के आसपास कई मीटर के दायरे में केवल कटे हुए हाथ-पैर, सिर और शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जगह-जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। जबकि बाइक ट्रेन में फंसकर करीब 500 मीटर तक घिसटती चली गई।

मरने वालों में ये लोग शामिल

मृतकों की शिनाख्त हरिओम (उम्र करीब 35 वर्ष), निवासी गांव बनके, थाना उचौलिया, जिला लखीमपुर खीरी; उनके साढ़ू सेठपाल, सेठपाल की पत्नी पूजा और उनके दो बच्चे सूर्या (4 वर्ष) तथा निधि (5 वर्ष), निवासी गांव बिकन्ना, थाना निगोही के रूप में हुई है।

एक ही बाइक पर सवार थे पांच लोग

रोते-बिलखते परिवारवालों ने बताया कि सेठपाल अपना परिवार लेकर हरिओम के घर आए थे। दोपहर में वे हरिओम के घर रुके और शाम को सभी लोग हरिओम की बाइक पर सवार होकर रोजा में लगने वाले बुध बाजार गए। वहां घरेलू सामान की खरीदारी की। लौटते समय सभी पांच लोग एक ही बाइक पर सवार थे।

रोजा जंक्शन के पास पावर केबिन के निकट रेलवे कर्मचारियों के लिए बनी बिना फाटक वाली क्रॉसिंग से वे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12204) तेज गति से आ गई और बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए।

शवों के उड़े चीथड़े

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। क्षत-विक्षत शवों के टुकड़ों को पॉलीथिन में पैक करके पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।

मौके पर एसपी राजेश द्विवेदी सहित कई थानों का फोर्स पहुंचा। एसपी ने बताया कि पांचों लोग एक ही बाइक पर सवार थे और बिना फाटक वाली क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

पढ़ाई से तंग आ चुकी हूं… अब मुझे नहीं जीना; सुसाइड नोट लिखकर छात्रा ने की आत्महत्या
ग्रेटर नोएडा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 08:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / एक बाइक पर सवार 5 लोग ट्रेन से कटे, रेलवे ट्रैक पर बिखरे चीथड़े; 500 मीटर तक घिसटती रही बाइक

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दो दोस्तों ने दिया धोखा… साथ में बिजनेस किया; हिसाब की बारी आई तो किया इनकार, फंदे पर लटका अजय

शाहजहांपुर

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतारकर किया अरेस्ट, देवरिया केस में पूछताछ शुरू; जानें पूरा मामला और विवाद

amitabh thakur arrested shahjahanpur train detained land allotment case
शाहजहांपुर

मोबाइल पर रिकॉर्डिंग सुन भाई ने पिता के सामने उठाया खौफनाक कदम, बड़ी बहन की गला रेत कर हत्या

घटना की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक (फोटो सोर्स- शाहजहांपुर पुलिस)
शाहजहांपुर

UP STF: शाहजहांपुर डकैती का STF ने किया खुलासा, दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूटी रकम और वाहन बरामद

दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, लूटी गई धनराशि, वाहन और कई दस्तावेज बरामद (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
शाहजहांपुर

बसपा नेता ने मरने से पहले वीडियो बनाकर पुलिसवालों पर लगाया धक्का देने का लगाया आरोप

शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.