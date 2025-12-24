एक बाइक पर सवार 5 लोग ट्रेन से कटे, रेलवे ट्रैक पर बिखरे चीथड़े; 500 मीटर तक घिसटती रही बाइक

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ है। बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे रोजा थाना क्षेत्र के अटसलिया के पास एक बिना फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग पर एक बाइक पर सवार पांच लोग तेज रफ्तार गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में सभी पांचों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं।