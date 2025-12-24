एक बाइक पर सवार 5 लोग ट्रेन से कटे, रेलवे ट्रैक पर बिखरे चीथड़े; 500 मीटर तक घिसटती रही बाइक

शाहजहांपुर में 5 लोगों की ट्रेन से कटकर हुई मौत, PC- X
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ है। बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे रोजा थाना क्षेत्र के अटसलिया के पास एक बिना फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग पर एक बाइक पर सवार पांच लोग तेज रफ्तार गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में सभी पांचों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं।
हादसा इतना भयावह था कि पांचों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। ट्रैक के आसपास कई मीटर के दायरे में केवल कटे हुए हाथ-पैर, सिर और शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जगह-जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। जबकि बाइक ट्रेन में फंसकर करीब 500 मीटर तक घिसटती चली गई।
मृतकों की शिनाख्त हरिओम (उम्र करीब 35 वर्ष), निवासी गांव बनके, थाना उचौलिया, जिला लखीमपुर खीरी; उनके साढ़ू सेठपाल, सेठपाल की पत्नी पूजा और उनके दो बच्चे सूर्या (4 वर्ष) तथा निधि (5 वर्ष), निवासी गांव बिकन्ना, थाना निगोही के रूप में हुई है।
रोते-बिलखते परिवारवालों ने बताया कि सेठपाल अपना परिवार लेकर हरिओम के घर आए थे। दोपहर में वे हरिओम के घर रुके और शाम को सभी लोग हरिओम की बाइक पर सवार होकर रोजा में लगने वाले बुध बाजार गए। वहां घरेलू सामान की खरीदारी की। लौटते समय सभी पांच लोग एक ही बाइक पर सवार थे।
रोजा जंक्शन के पास पावर केबिन के निकट रेलवे कर्मचारियों के लिए बनी बिना फाटक वाली क्रॉसिंग से वे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12204) तेज गति से आ गई और बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए।
हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। क्षत-विक्षत शवों के टुकड़ों को पॉलीथिन में पैक करके पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।
मौके पर एसपी राजेश द्विवेदी सहित कई थानों का फोर्स पहुंचा। एसपी ने बताया कि पांचों लोग एक ही बाइक पर सवार थे और बिना फाटक वाली क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग