माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… वसीम और जावेद ने गड़े खजाने के नाम पर पैरों तले खिसका दी ‘जमीन’, लोग सन्न

Crime Thriller: हिंदू साधुओं का वेश धारण कर वसीम, जावेद और उसके साथियों ने एक शख्स को 81 लाख रुपये की भारी चपत लगा डाली। ये सनसनीखेज घटना देहरादून में घटी है। यहां रायपुर थाना क्षेत्र में ठगी का बड़ा और अनूठा मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। नथुवावाला निवासी राजकुमार ने पुलिस को इस मामले तहरीर सौंपी। उसने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी मुलाकात हसीन राणा से हुई थी। हसीन राणा ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं और वह उसके घर आने-जाने लगा। उसी दौरान हसीन को पता चला कि राजकुमार की हरिद्वार के लक्सर में करोड़ों की जमीन भी है। इस पर हसीन ने अपने सार्थियों वाजिद और जावेद के साथ मिलकर राजकुमार से ठगी का प्लान तैयार कर लिया था। उसके बाद वाजिद और वसीम हिंदू पंडित बनकर राजकुमार के पास पहुंचे और उसे उसकी जमीन में सोने से भरा खजाना होने का झांसा दिखाकर उससे करीब 81 लाख रुपये की ठगी कर ली। एसओ गिरीश नेगी के मुताबिक हसीन राणा निवासी सिंघनीवाला, वसीम निवासी रुड़की, अमीर आलम निवासी शेखपुरा कदीम सहारनपुर, जाबिर उर्फ जावेद निवासी सहसपुर, वाजिद निवासी तिमली सहसपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है । बैंक खातों के विवरण और जमीन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।