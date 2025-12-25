25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… वसीम और जावेद ने गड़े खजाने के नाम पर पैरों तले खिसका दी ‘जमीन’, लोग सन्न

Crime Thriller: खुद को भगवान शिव, मां काली का उपासक और सिद्ध पंडित बताते हुए जावेद, वसीम व उसके साथियों ने घर पर खजाना गड़ा होने का झांसा देकर एक व्यक्ति के पैरों तले से करोड़ों की जमीन खिसका दी। फर्जी तांत्रिकों की करतूत से हर कोई सन्न है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 25, 2025

Waseem, Javed, and others, disguised as holy men, defrauded a man named Rajkumar of 81 lakh rupees by falsely claiming that a treasure was buried inside his house

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Crime Thriller: हिंदू साधुओं का वेश धारण कर वसीम, जावेद और उसके साथियों ने एक शख्स को 81 लाख रुपये की भारी चपत लगा डाली। ये सनसनीखेज घटना देहरादून में घटी है।  यहां रायपुर थाना क्षेत्र में ठगी का बड़ा और अनूठा मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। नथुवावाला निवासी राजकुमार ने पुलिस को इस मामले तहरीर सौंपी। उसने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी मुलाकात हसीन राणा से हुई थी। हसीन राणा ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं और वह उसके घर आने-जाने लगा। उसी दौरान हसीन को पता चला कि राजकुमार की हरिद्वार के लक्सर में करोड़ों की जमीन भी है। इस पर हसीन ने अपने सार्थियों वाजिद और जावेद के साथ मिलकर राजकुमार से ठगी का प्लान तैयार कर लिया था। उसके बाद वाजिद और वसीम हिंदू पंडित बनकर राजकुमार के पास पहुंचे और उसे उसकी जमीन में सोने से भरा खजाना होने का झांसा दिखाकर उससे करीब 81 लाख रुपये की ठगी कर ली। एसओ गिरीश नेगी के मुताबिक हसीन राणा निवासी सिंघनीवाला, वसीम निवासी रुड़की, अमीर आलम निवासी शेखपुरा कदीम सहारनपुर, जाबिर उर्फ जावेद निवासी सहसपुर, वाजिद निवासी तिमली सहसपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है । बैंक खातों के विवरण और जमीन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

जमीन भी बिकवा दी

शातिर ठगों ने कमरे में खुदाई का नाटक कर कुछ चांदी के सिक्के दिखाए और दावा किया कि नीचे भारी मात्रा में सोना दबा हुआ है। आरोपियों ने कहा कि उन्हें इस सोने को शुद्ध करने के लिए 51 दुंबों की बलि और महंगे इत्र की जरूरत है। इसके लिए लाखों रुपयों की मांग की गई। पैसों के इंतजाम के लिए आरोपियों ने दबाव बनाकर राजकुमार की लक्सर स्थित सात बीघा जमीन महज 24 लाख रुपये में बिकवा दी। ठगों ने उसकी वह रकम पूरी हड़प ली। ठगी का एहसास होने पर राजकुमार ने पुलिस को तहरीर सौंपी तब जाकर ये मामला उजागर हो पाया।

ये भी पढ़ें-नए साल के जश्न पर मौसम का वार! 30-31 दिसंबर को बारिश और 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

मौत का दिखाया भय

जमीन में खजाना गड़ा होने का झांसा दिखाकर आरोपियों ने राजकुमार से बड़ी ठगी की। आरोपी वाजिद को खास पंडित बताकर राजकुमार के घर ले गए। वहां आरोपियों ने राजकुमार को डराया कि उसकी जमीन के नीचे भारी खजाना दबा है। उन्होंने कमरे में अगरबत्ती जलाकर तंत्र-मंत्र शुरू किया। पहली किस्त के रूप में 51 हजार रुपये लिए। ठगों ने परिवार को धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो घर में किसी की मौत हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

25 Dec 2025 05:31 pm

Published on:

25 Dec 2025 04:34 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… वसीम और जावेद ने गड़े खजाने के नाम पर पैरों तले खिसका दी ‘जमीन’, लोग सन्न

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी शॉल विक्रेता से की मारपीट, JKSA ने DGP को लिखा पत्र

देहरादून

नए साल के जश्न पर मौसम का वार! 30-31 दिसंबर को बारिश और 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

The IMD has issued a forecast for rain and snowfall in Uttarakhand around the end of the year and New Year 2026
देहरादून

2026 का अवकाश कैलेंडर जारी : जानें नए साल में कुल कितनी सरकारी छुट्टियां, किस पर्व की छुट्टी कब

The holiday calendar for 2026 has been released in Uttarakhand
देहरादून

हरिद्वार में गोलियों की ठांय-ठांय: कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस पर हमला, क्रॉस फायरिंग में दो जवान और कुख्यात अपराधी घायल

haridwar police encounter firing constables injured
देहरादून

बड़ा फैसला : अशासकीय स्कूलों में भर्तियों पर रोक, घपलों की आशंका पर हरकत में सरकार

The government has imposed a ban on recruitments in non-government schools in Uttarakhand
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.