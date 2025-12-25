माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… वसीम और जावेद ने गड़े खजाने के नाम पर पैरों तले खिसका दी ‘जमीन’, लोग सन्न

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो
Crime Thriller: हिंदू साधुओं का वेश धारण कर वसीम, जावेद और उसके साथियों ने एक शख्स को 81 लाख रुपये की भारी चपत लगा डाली। ये सनसनीखेज घटना देहरादून में घटी है। यहां रायपुर थाना क्षेत्र में ठगी का बड़ा और अनूठा मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। नथुवावाला निवासी राजकुमार ने पुलिस को इस मामले तहरीर सौंपी। उसने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी मुलाकात हसीन राणा से हुई थी। हसीन राणा ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं और वह उसके घर आने-जाने लगा। उसी दौरान हसीन को पता चला कि राजकुमार की हरिद्वार के लक्सर में करोड़ों की जमीन भी है। इस पर हसीन ने अपने सार्थियों वाजिद और जावेद के साथ मिलकर राजकुमार से ठगी का प्लान तैयार कर लिया था। उसके बाद वाजिद और वसीम हिंदू पंडित बनकर राजकुमार के पास पहुंचे और उसे उसकी जमीन में सोने से भरा खजाना होने का झांसा दिखाकर उससे करीब 81 लाख रुपये की ठगी कर ली। एसओ गिरीश नेगी के मुताबिक हसीन राणा निवासी सिंघनीवाला, वसीम निवासी रुड़की, अमीर आलम निवासी शेखपुरा कदीम सहारनपुर, जाबिर उर्फ जावेद निवासी सहसपुर, वाजिद निवासी तिमली सहसपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है । बैंक खातों के विवरण और जमीन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
शातिर ठगों ने कमरे में खुदाई का नाटक कर कुछ चांदी के सिक्के दिखाए और दावा किया कि नीचे भारी मात्रा में सोना दबा हुआ है। आरोपियों ने कहा कि उन्हें इस सोने को शुद्ध करने के लिए 51 दुंबों की बलि और महंगे इत्र की जरूरत है। इसके लिए लाखों रुपयों की मांग की गई। पैसों के इंतजाम के लिए आरोपियों ने दबाव बनाकर राजकुमार की लक्सर स्थित सात बीघा जमीन महज 24 लाख रुपये में बिकवा दी। ठगों ने उसकी वह रकम पूरी हड़प ली। ठगी का एहसास होने पर राजकुमार ने पुलिस को तहरीर सौंपी तब जाकर ये मामला उजागर हो पाया।
जमीन में खजाना गड़ा होने का झांसा दिखाकर आरोपियों ने राजकुमार से बड़ी ठगी की। आरोपी वाजिद को खास पंडित बताकर राजकुमार के घर ले गए। वहां आरोपियों ने राजकुमार को डराया कि उसकी जमीन के नीचे भारी खजाना दबा है। उन्होंने कमरे में अगरबत्ती जलाकर तंत्र-मंत्र शुरू किया। पहली किस्त के रूप में 51 हजार रुपये लिए। ठगों ने परिवार को धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो घर में किसी की मौत हो सकती है।
