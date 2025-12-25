नए साल के जश्न पर मौसम का वार! 30-31 दिसंबर को बारिश और 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

Weather Prediction:नए साल के जश्न से पहले मौसम उग्र रूप दिखा सकता है। पिछले तीन-चार दिन से ठंड कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अत्यंत घना कोहरा लोगों के लिए आफत बना हुआ है। लगातार शीत दिवस की स्थिति चल रही है। राज्य के मैदानी इलाकों में दिन में भी धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इधर, राज्य के पर्वतीय इलाके भी भीषण ठंड की चपेट में हैं।ऊंचाई वाले इलाकों में नाले और झरने भी जम चुके हैं। अन्य पर्वतीय इलाकों में सुबह पड़ रहा पाला दुश्वारियां बढ़ा रहा है। लोग अलाव तापकर ठंड से राहत पाने में जुटे हुए हैं। सुबह और शाम के वक्त ठंड मानों हड्डियां गलाने को बेताब नजर आ रही है। हालांकि पहाड़ में दिन के वक्त धूप कुछ हद तक राहत जरूर दे रही है। इसी बीच आज आईएमडी ने ताजा रिपोर्ट जारी कर आने वाले दिनों में मौसम के करवट लेने का संकेत दिया है। आईएमडी के मुताबिक 30 और 31 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में इन दो दिन बर्फबारी की भी संभावना है। ऐसे हालात में नववर्ष के जश्न में बारिश और भीषण ठंड का खलल पड़ने की संभावना है।