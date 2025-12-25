नए साल के जश्न पर मौसम का वार! 30-31 दिसंबर को बारिश और 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में नववर्ष के जश्न के मौके पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं
Weather Prediction:नए साल के जश्न से पहले मौसम उग्र रूप दिखा सकता है। पिछले तीन-चार दिन से ठंड कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अत्यंत घना कोहरा लोगों के लिए आफत बना हुआ है। लगातार शीत दिवस की स्थिति चल रही है। राज्य के मैदानी इलाकों में दिन में भी धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इधर, राज्य के पर्वतीय इलाके भी भीषण ठंड की चपेट में हैं।ऊंचाई वाले इलाकों में नाले और झरने भी जम चुके हैं। अन्य पर्वतीय इलाकों में सुबह पड़ रहा पाला दुश्वारियां बढ़ा रहा है। लोग अलाव तापकर ठंड से राहत पाने में जुटे हुए हैं। सुबह और शाम के वक्त ठंड मानों हड्डियां गलाने को बेताब नजर आ रही है। हालांकि पहाड़ में दिन के वक्त धूप कुछ हद तक राहत जरूर दे रही है। इसी बीच आज आईएमडी ने ताजा रिपोर्ट जारी कर आने वाले दिनों में मौसम के करवट लेने का संकेत दिया है। आईएमडी के मुताबिक 30 और 31 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में इन दो दिन बर्फबारी की भी संभावना है। ऐसे हालात में नववर्ष के जश्न में बारिश और भीषण ठंड का खलल पड़ने की संभावना है।
आईएमडी ने आज से 29 दिसंबर तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज यूएस नगर, चम्पावत और नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में भीषण शीत दिवस की संभावना बन रही है। उक्त जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आज हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी है।
आईएमडी के मुताबिक 26-27 दिसंबर को हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, चम्पावत, देहरादून और पौड़ी जिले के मैदानी इलाकों में भीषण शीत दिवस की संभावना बन रही है। इन दो दिनों के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दो दिनों के दौरान घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसके अलावा आईएमडी ने 28 और 29 दिसंबर के लिए मैदानी जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इससे साफ है कि थर्टी फर्स्ट और नववर्ष पर उत्तराखंड भीषण ठंड की चपेट में होगा। देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को यहां बर्फबारी का भी तोहफा मिल सकता है।
