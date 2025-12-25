25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

नए साल के जश्न पर मौसम का वार! 30-31 दिसंबर को बारिश और 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

Weather Prediction: नए साल के जश्न में बारिश खलल डाल सकती है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में 30 दिसंबर से मौसम करवट ले सकता है। आईएमडी ने 30 और 31 दिसंबर को बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही आज से अगले तीन दिन तक घने से घने कोहरे और भीषण शीत दिवस का ऑरेज अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 25, 2025

The IMD has issued a forecast for rain and snowfall in Uttarakhand around the end of the year and New Year 2026

उत्तराखंड में नववर्ष के जश्न के मौके पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं

Weather Prediction:नए  साल के जश्न से पहले मौसम उग्र रूप दिखा सकता है। पिछले तीन-चार दिन से ठंड कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में  अत्यंत घना कोहरा लोगों के लिए आफत बना हुआ है। लगातार शीत दिवस की स्थिति चल रही है। राज्य के मैदानी इलाकों में दिन में भी धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इधर, राज्य के पर्वतीय इलाके भी भीषण ठंड की चपेट में हैं।ऊंचाई वाले इलाकों में नाले और झरने भी जम चुके हैं। अन्य पर्वतीय इलाकों में सुबह पड़ रहा पाला दुश्वारियां बढ़ा रहा है। लोग अलाव तापकर ठंड से राहत पाने में जुटे हुए हैं। सुबह और शाम के वक्त ठंड मानों हड्डियां गलाने को बेताब नजर आ रही है। हालांकि पहाड़ में दिन के वक्त धूप कुछ हद तक राहत जरूर दे रही है। इसी बीच आज आईएमडी ने ताजा रिपोर्ट जारी कर आने वाले दिनों में मौसम के करवट लेने का संकेत दिया है। आईएमडी के मुताबिक 30 और 31 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में इन दो दिन बर्फबारी की भी संभावना है। ऐसे हालात में नववर्ष के जश्न में बारिश और भीषण ठंड का खलल पड़ने की संभावना है।

भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने आज से 29 दिसंबर तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज यूएस नगर, चम्पावत और नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में भीषण शीत दिवस की संभावना बन रही है। उक्त जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आज हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी है।

ये भी पढ़ें-2026 का अवकाश कैलेंडर जारी : जानें नए साल में कुल कितनी सरकारी छुट्टियां, किस पर्व की छुट्टी कब

मिल सकता है बर्फबारी का तोहफा

आईएमडी के मुताबिक 26-27 दिसंबर को हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, चम्पावत, देहरादून और पौड़ी जिले के मैदानी इलाकों में भीषण शीत  दिवस की संभावना बन रही है। इन दो दिनों के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दो दिनों के दौरान घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसके अलावा आईएमडी ने 28 और 29 दिसंबर के लिए मैदानी जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इससे साफ है कि थर्टी फर्स्ट और नववर्ष पर उत्तराखंड भीषण ठंड की चपेट में होगा। देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को यहां बर्फबारी का भी तोहफा मिल सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Dec 2025 11:12 am

Published on:

25 Dec 2025 11:10 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / नए साल के जश्न पर मौसम का वार! 30-31 दिसंबर को बारिश और 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

2026 का अवकाश कैलेंडर जारी : जानें नए साल में कुल कितनी सरकारी छुट्टियां, किस पर्व की छुट्टी कब

The holiday calendar for 2026 has been released in Uttarakhand
देहरादून

हरिद्वार में गोलियों की ठांय-ठांय: कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस पर हमला, क्रॉस फायरिंग में दो जवान और कुख्यात अपराधी घायल

haridwar police encounter firing constables injured
देहरादून

बड़ा फैसला : अशासकीय स्कूलों में भर्तियों पर रोक, घपलों की आशंका पर हरकत में सरकार

The government has imposed a ban on recruitments in non-government schools in Uttarakhand
देहरादून

अघोषित कटौती का बदला : MLA ने तीन बिजली अफसरों के घरों की बत्ती कर दी गुल, मुकदमा दर्ज

An MLA, angered by unannounced power cuts, cut off the power lines of the electricity department officials in Roorkee
देहरादून

अंकिता हत्याकांड : BJP के पूर्व विधायक की पत्नी की पोस्ट से सियासी भूचाल, कांग्रेस की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस

In the Ankita Bhandari murder case, Urmila Sanawar, wife of former BJP MLA Suresh Rathore, has revealed the name of the VIP involved.
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.