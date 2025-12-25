2026 का अवकाश कैलेंडर जारी : जानें नए साल में कुल कितनी सरकारी छुट्टियां, किस पर्व की छुट्टी कब

2026 Holiday Calendar Released: सरकार ने साल 2026 का अवकाश कैलेंडर बुधवार शाम जारी किया है। उत्तराखंड के सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक नए साल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 3 मार्च को होलिका दहन, 4 मार्च को होली, 21 मार्च को ईंद-उल-फितर, 26 मार्च को राम नवमी, 7 मार्च को महावीर जयंती, तीन अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, एक मई को बुध पूर्णिमा, 27 मई को बकरीद, 26 जून को मोहर्रम, 16 जुलाई को हरेला, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 अगस्त को ईंद ए मिलाद, 28 अगस्त को रक्षा बंधन, 4 सितंबर को जन्माष्टमी, दो अक्तूबर को गांधी जयंती, 20 अक्तूबर को विजय दशमी, 26 अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 8 नवंबर को दीपावली, 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 20 नवंबर को बग्वाल (ईगास), 24 नवंबर को गुरुनानक जयंती जबकि 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस डे पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।