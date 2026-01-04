गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा…पर नहीं आई दया, पुलिस ने उखाड़े नाखून, दूध विक्रेता को दी थर्ड डिग्री

पीड़ित नरेंद्र कुशवाह (निवासी वीरई गांव, सैंया) ने बताया कि वह अपने भाई धीरज कुशवाह के साथ टेंपो से आगरा में दूध सप्लाई करता है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे जीवनी मंडी क्षेत्र के गरीब नगर के बाहर उनका टेंपो खड़ा था। धीरज दूध देने गली में गया हुआ था, जबकि वह टेंपो में बैठा था। इसी दौरान झगड़े की सूचना पर चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ युवकों को पकड़ लिया। आरोप है कि पुलिस ने टेंपो से युवकों को थाने ले चलने को कहा। नरेंद्र ने बताया कि उसे टेंपो चलाना नहीं आता, इस पर पुलिसकर्मी नाराज हो गए।