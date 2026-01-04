4 जनवरी 2026,

आगरा

गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा…पर नहीं आई दया, पुलिस ने उखाड़े नाखून, दूध विक्रेता को दी थर्ड डिग्री

आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र की जीवनी मंडी पुलिस चौकी में एक दूध विक्रेता के साथ मारपीट का आरोप सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच जारी है।

आगरा

image

Aman Pandey

Jan 04, 2026

Agra news, third degree in agra, third degree torture in agra, third degree torture kya hota hai, third degree, agra police station, agra police, Agra News in Hindi, Latest Agra News in Hindi, Agra Hindi Samachar, आगरा में थर्ड डिग्री, पुलिस चौकी में थर्ड डिग्री, आगरा समाचार, आगरा की खबर, आगरा पुलिस

पीड़ित युवक घटना के बाद से डरा हुआ है।

आगरा में पुलिसिया बर्बरता का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। किरावली में पूछताछ के दौरान किसान की पिटाई की घटना अभी चर्चा में ही थी कि अब छत्ता थाना क्षेत्र की जीवनी मंडी पुलिस चौकी पर एक दूध विक्रेता के साथ अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित का दावा है कि चौकी प्रभारी ने न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि पैर का नाखून तक उखाड़ लिया।

‘मुझे टेंपो चलाना नहीं आता’

पीड़ित नरेंद्र कुशवाह (निवासी वीरई गांव, सैंया) ने बताया कि वह अपने भाई धीरज कुशवाह के साथ टेंपो से आगरा में दूध सप्लाई करता है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे जीवनी मंडी क्षेत्र के गरीब नगर के बाहर उनका टेंपो खड़ा था। धीरज दूध देने गली में गया हुआ था, जबकि वह टेंपो में बैठा था। इसी दौरान झगड़े की सूचना पर चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ युवकों को पकड़ लिया। आरोप है कि पुलिस ने टेंपो से युवकों को थाने ले चलने को कहा। नरेंद्र ने बताया कि उसे टेंपो चलाना नहीं आता, इस पर पुलिसकर्मी नाराज हो गए।

पीड़ित का आरोप है कि मौके पर उसके साथ मारपीट की गई, घसीटते हुए चौकी ले जाया गया और वहां जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा गया। सिपाहियों से पैरों के तलवों पर डंडे बरसवाए गए। पीड़ित का दावा है कि दो डंडे टूट गए। इसके बाद दरोगा ने पैर का नाखून उखाड़ दिया। वह गिड़गिड़ाता रहा लेकिन किसी को दया नहीं आई।

चौकी इंचार्ज निलंबित

पीड़ित के अनुसार, मारपीट के बाद शांतिभंग की धाराओं में चालान कर दिया गया। जमानत के बाद उसने अपने रिश्तेदार भाजपा नेता के साथ डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से शिकायत की। डीसीपी सिटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपित चौकी इंचार्ज जीवनी मंडी रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। उनकी जगह गौरव राठी को नया चौकी प्रभारी बनाया गया है।

1800 रुपये छीनने का भी आरोप लगाया

पीड़ित भाजपा नेता राकेश कुशवाह का रिश्तेदार है। राकेश कुशवाह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मारपीट के दौरान नरेंद्र से 1800 रुपये भी छीन लिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र का कसूर क्या था, यह पुलिस बताए। जब वह टेंपो चलाना जानता ही नहीं, तो पुलिस को कैसे साथ ले जाता। कड़ाके की सर्दी में हुई बेरहमी से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और भयभीत हो गया है। उसने आगरा आकर दूध सप्लाई बंद करने की बात कही है।

04 Jan 2026 10:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा…पर नहीं आई दया, पुलिस ने उखाड़े नाखून, दूध विक्रेता को दी थर्ड डिग्री

आगरा

उत्तर प्रदेश

आगरा में 4 मिमी बारिश रिकॉर्ड, कड़ाके की ठंड का टूट रहा रिकॉर्ड, सभी स्कूल-कॉलेज बंद, जानें मौसम इस हफ्ते

बारिश का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
आगरा

“तुम्हारे ऊपर जिन्न का साया, पेट में उसी का बच्चा… तांत्रिक ने लड़की के उतरवाए कपड़े, फिर किया गंदा काम बना लिया वीडियो

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
आगरा

आगरा: मनुस्मृति जलाने के आरोप में महिला गिरफ्तार, बोली- तीन साल पुराना है वीडियो

आगरा में मनुस्मृति दहन पोस्ट पर कार्रवाई
आगरा

एसआई बोली – इंस्पेक्टर ने नाम हटाने के लिए एक लाख रुपए लिए, मुझे कुछ नहीं दिया, जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर 

आगरा पुलिस विवादों में (फोटो सोर्स- पत्रिका)
आगरा

गर्लफ्रेंड के साथ पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए लोग

प्रेमिका को पीटती पत्नी फोटो सोर्स वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट
आगरा
