गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा…पर नहीं आई दया, पुलिस ने उखाड़े नाखून, दूध विक्रेता को दी थर्ड डिग्री

पीड़ित युवक घटना के बाद से डरा हुआ है।
आगरा में पुलिसिया बर्बरता का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। किरावली में पूछताछ के दौरान किसान की पिटाई की घटना अभी चर्चा में ही थी कि अब छत्ता थाना क्षेत्र की जीवनी मंडी पुलिस चौकी पर एक दूध विक्रेता के साथ अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित का दावा है कि चौकी प्रभारी ने न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि पैर का नाखून तक उखाड़ लिया।
पीड़ित नरेंद्र कुशवाह (निवासी वीरई गांव, सैंया) ने बताया कि वह अपने भाई धीरज कुशवाह के साथ टेंपो से आगरा में दूध सप्लाई करता है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे जीवनी मंडी क्षेत्र के गरीब नगर के बाहर उनका टेंपो खड़ा था। धीरज दूध देने गली में गया हुआ था, जबकि वह टेंपो में बैठा था। इसी दौरान झगड़े की सूचना पर चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ युवकों को पकड़ लिया। आरोप है कि पुलिस ने टेंपो से युवकों को थाने ले चलने को कहा। नरेंद्र ने बताया कि उसे टेंपो चलाना नहीं आता, इस पर पुलिसकर्मी नाराज हो गए।
पीड़ित का आरोप है कि मौके पर उसके साथ मारपीट की गई, घसीटते हुए चौकी ले जाया गया और वहां जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा गया। सिपाहियों से पैरों के तलवों पर डंडे बरसवाए गए। पीड़ित का दावा है कि दो डंडे टूट गए। इसके बाद दरोगा ने पैर का नाखून उखाड़ दिया। वह गिड़गिड़ाता रहा लेकिन किसी को दया नहीं आई।
पीड़ित के अनुसार, मारपीट के बाद शांतिभंग की धाराओं में चालान कर दिया गया। जमानत के बाद उसने अपने रिश्तेदार भाजपा नेता के साथ डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से शिकायत की। डीसीपी सिटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपित चौकी इंचार्ज जीवनी मंडी रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। उनकी जगह गौरव राठी को नया चौकी प्रभारी बनाया गया है।
पीड़ित भाजपा नेता राकेश कुशवाह का रिश्तेदार है। राकेश कुशवाह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मारपीट के दौरान नरेंद्र से 1800 रुपये भी छीन लिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र का कसूर क्या था, यह पुलिस बताए। जब वह टेंपो चलाना जानता ही नहीं, तो पुलिस को कैसे साथ ले जाता। कड़ाके की सर्दी में हुई बेरहमी से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और भयभीत हो गया है। उसने आगरा आकर दूध सप्लाई बंद करने की बात कही है।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग