दुबई से हनीमून मनाकर लौटा था नेवी का लांस नायक लकी, युद्धपोतों की तस्वीरें पाकिस्तान भेज रहा था

ATS के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का नाम आदर्श कुमार उर्फ लकी है। लकी आगरा के कागारौल थाना क्षेत्र के चीतपुर गांव का निवासी है। वह भारतीय नौसेना में लांस नायक के पद पर तैनात था। 19 फरवरी को उसकी शादी धूमधाम से मथुरा की एक युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने दुबई गया था। तीन दिन पहले ही वह वापस अपने गांव लौटा था। गांव में ही ATS की टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।