UP News: 1 से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद; बढ़ा दिया गया छुट्टियों को समय; नया आदेश जारी

Holiday Declared In Schools: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नए साल की शुरुआत के साथ ही भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड और गलन के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ऐसे हालात को देखते हुए आगरा जिला प्रशासन ने स्कूल जाने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। UP बोर्ड, CBSE समेत सभी बोर्ड के 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।