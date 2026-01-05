5 जनवरी 2026,

सोमवार

आगरा

UP News: 1 से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद; बढ़ा दिया गया छुट्टियों को समय; नया आदेश जारी

School Holiday: स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। प्रचंड ठंड और कोहरे के कारण आगरा में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टियों का समय बढ़ा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Harshul Mehra

Jan 05, 2026

holiday declared in agra ordered closure all schools class 1 to 12th till january 8 severe cold

1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टियों का समय बढ़ा। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Holiday Declared In Schools: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नए साल की शुरुआत के साथ ही भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड और गलन के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ऐसे हालात को देखते हुए आगरा जिला प्रशासन ने स्कूल जाने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। UP बोर्ड, CBSE समेत सभी बोर्ड के 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

आगरा में 6 से 8 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद

जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर का कहना है कि भीषण सर्दी को ध्यान में रखते हुए 6 से 8 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा। यह आदेश सभी बोर्ड से संचालित विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज

बढ़ती सर्दी के बीच रविवार को इस सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। इस दिन न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक सोमवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही आने वाले एक सप्ताह तक न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ कोहरे का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया गया है।

प्रदूषण स्तर में भी इजाफा

गिरते तापमान और कोहरे की चादर के कारण शहर में प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी के आंकड़ों के अनुसार संजय टॉकीज, छीपीटोला, धूलियागंज, कलाकृति और बाग फरजाना इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया। वहीं श्मशान घाट, ईदगाह चौराहा, सदर भट्टी, पुरानी मंडी, चीलघर चौराहा, सिकंदरा तिराहा, राजपुर चुंगी और SBI जोनल ऑफिस के आसपास AQI 350 से ज्यादा दर्ज किया गया।

हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर का औसत AQI 163 रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने और खासकर सुबह व रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।

