क्या ओवैसी भारत को आतंकी देश बनाना चाहते हैं? दिनेश शर्मा बोले- कांग्रेस अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि…’

दिनेश शर्मा ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयान पर निशाना साधा। साथ ही भारत की विदेश नीति के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, "क्या ओवैसी भारत को आतंकी देश बनाना चाहते हैं? राष्ट्रहित भारत के लिए सर्वोपरि है। PM मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। ना झुकेंगे, ना झुकाएंगे और ना डरेंगे और ना डराएंगे। हमारी नीति सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की है।"