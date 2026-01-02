‘शादाब जकाती के साथ मर्जी से जाती हूं, पैसा मिलता है’, 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी फेम वाले यूट्यबूर फिर फंसे

इंचौली थाने पहुंचे खुर्शीद उर्फ सोनू की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। थाने के अंदर और बाहर मौजूद लोगों के सामने सोनू बार-बार यही कहता नजर आया कि उसकी पत्नी उसे मरवा देना चाहती है। उसने पुलिस से अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई। खुर्शीद का आरोप है कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली जाती है। साथ ही यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने के बहाने कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहती है। उसने कहा कि पत्नी शादाब के कहने पर उसे धमकाती है, गालियां देती है। इतना ही नहीं वह बार-बार तलाक व थाने में शिकायत करने की धमकी देती रहती है।