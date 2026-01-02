‘शादाब जकाती के साथ मर्जी से जाती हूं, पैसा मिलता है’, 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी फेम वाले यूट्यबूर फिर फंसे

यूट्यूबर शादाब जकाती फिर फंसे! फोटो सोर्स- फेसबुक (Shadab Hasan)
Youtuber Shadab Jakati Case Update: सोशल मीडिया पर '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' पूछकर अलग पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती (Shadab Jakati) एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला किसी वीडियो कंटेंट को लेकर नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने वाली एक महिला और उसके पति के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा है।
यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला के पति ने थाने पहुंचकर रोते हुए अपनी पत्नी पर उसे जान से मरवाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है।
इंचौली थाने पहुंचे खुर्शीद उर्फ सोनू की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। थाने के अंदर और बाहर मौजूद लोगों के सामने सोनू बार-बार यही कहता नजर आया कि उसकी पत्नी उसे मरवा देना चाहती है। उसने पुलिस से अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई। खुर्शीद का आरोप है कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली जाती है। साथ ही यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने के बहाने कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहती है। उसने कहा कि पत्नी शादाब के कहने पर उसे धमकाती है, गालियां देती है। इतना ही नहीं वह बार-बार तलाक व थाने में शिकायत करने की धमकी देती रहती है।
खुर्शीद ने कहा कि उसे दिल की बीमारी है। इस वजह से उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। उसने कहा कि उसकी पत्नी उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में खुर्शीद कह रहा है,'' उसकी पत्नी को उसकी कोई परवाह नहीं है। शादी के बाद भी पत्नी के कई लोगों से रिश्ते रहे, जिन्हें नजरअंदाज किया। अब वह यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ जुड़ी हुई है।''
खुर्शीद का कहना है, ''शादाब जकाती उसकी पत्नी को तीन-तीन और चार-चार दिन के लिए बाहर ले जाता है। जब इसका विरोध किया तो पत्नी ने कथित तौर पर उससे कहा कि तू मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।'' खुर्शीद ने दावा किया कि कुछ दिन पहले पत्नी ने देहरादून जाने की बात कही थी, लेकिन विरोध करने पर उसने झूठ बोला कि वह थाने में बैठी है। इसके बाद उसे शक हुआ कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। खुर्शीद का कहना है कि उसे जान लेने की तैयारी की जा रही है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं।
पति के आरोपों के बाद महिला इरम ने भी अपना एक वीडियो जारी कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इरम ने स्पष्ट कहा कि वह यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ केवल काम करती है और इसके बदले उसे मेहनताना मिलता है। उसका कहना है कि उसके पति खुर्शीद उसे लगातार मारपीट कर परेशान करते थे और पैसों की मांग भी करते थे।
इरम ने बताया कि 4 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है और परिवार का खर्च चलाने के लिए वह काम करने को मजबूर है। उसने कहा, ''मैं शादाब के साथ वीडियो बनाती हूं और उसका पैसा मिलता है। शादाब जकाती के साथ मर्जी से जाती हूं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरे पति को यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मुझे मारते थे, गालियां देते थे। मैं सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रही हूं।''
इस पूरे मामले को लेकर इंचौली थाना प्रभारी का कहना है कि महिला थाने पहुंची और अपने बयान दर्ज कराए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। सामने आए तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
बता दें कि शादाब जकाती इससे पहले भी आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोपों को लेकर कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। नवंबर 2025 में एक वीडियो में नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर अश्लील टिप्पणियां करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
