महाभारत की धरती पर विकास की नई गाथा: बजट 2026 में हस्तिनापुर को मिला राष्ट्रीय पहचान का तोहफा

कुल मिलाकर, आम बजट 2026 में हस्तिनापुर को मिली यह सौगात इसके ऐतिहासिक गौरव को एक नई और सशक्त पहचान देने वाली साबित हो सकती है। यदि प्रस्तावित योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में हस्तिनापुर देश के प्रमुख विरासत और पर्यटन स्थलों में अपनी एक विशिष्ट जगह बना लेगा। यह न केवल भारतीय इतिहास की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे एक प्रेरणादायक धरोहर के रूप में भी स्थापित करेगा।