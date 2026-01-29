मेरठ में पति की दरिंदगी पर बोलीं बेटियां: ‘अब्बू को मिले फांसी’, शक की आग में उजड़ा छह बच्चों का घर

पुलिस के अनुसार, शमीना और उसके पति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। करीब एक साल से शमीना अपने बच्चों के साथ अलग रह रही थीं और परिवार की जिम्मेदारी खुद उठा रही थीं। वह गढ़ रोड स्थित एक फैमिली हॉस्पिटल में वार्ड आया के रूप में काम करती थीं, जबकि पति वकील ट्रक चालक है। आर्थिक संघर्ष के बीच शमीना ने बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों को प्राथमिकता दी।