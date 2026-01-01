30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मेरठ

मेरठ में दुष्कर्म पीड़िता ने खाया जहर, दो दिन तक जिंदगी से जूझने के बाद मौत; आरोपी सलाखों के पीछे

Meerut Crime: यूपी के मेरठ में दुष्कर्म की शिकार 16 वर्षीय किशोरी ने मानसिक प्रताड़ना और धमकियों से आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। दो दिन तक अस्पताल में इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Jan 30, 2026

meerut rape victim poison death arrest

मेरठ में दुष्कर्म पीड़िता ने खाया जहर | Image Source - Patrika

Rape Victim Poison Death Meerut: एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव की 16 वर्षीय किशोरी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि वारदात के बाद मानसिक दबाव, सामाजिक अपमान और धमकियों से आहत होकर किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया।

उसे गंभीर हालत में मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां दो दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद शुक्रवार शाम उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।

रात का वह पल जब टूटा भरोसा

पुलिस सूत्रों के अनुसार, 26 जनवरी की रात आरोपी अनुज सैनी किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घेर, यानी पशु बांधने के स्थान पर ले गया। वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को अर्द्ध मूर्छित अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। बाद में आरोपी की मां को मामले की जानकारी हुई, जिन्होंने किशोरी को उसके घर पहुंचाया।

अगली सुबह होश में आने पर किशोरी ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी के परिवार से शिकायत की, तो उन्हें लोक-लाज का हवाला देकर चुप रहने को कहा गया। साथ ही, कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस सामाजिक दबाव और अपमान ने किशोरी को भीतर से तोड़ दिया।

किशोरी ने खाया जहरीला पदार्थ

धमकियों और मानसिक पीड़ा से आहत होकर किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर पहले उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दो दिन बाद उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस की कार्रवाई

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुज सैनी और उसके परिजनों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ जारी है।

इलाके में आक्रोश

घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोग दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने और त्वरित न्याय की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्त संदेश जाए।

संबंधित विषय:

Updated on:

30 Jan 2026 08:04 pm

Published on:

30 Jan 2026 08:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ में दुष्कर्म पीड़िता ने खाया जहर, दो दिन तक जिंदगी से जूझने के बाद मौत; आरोपी सलाखों के पीछे
