मेरठ में दुष्कर्म पीड़िता ने खाया जहर, दो दिन तक जिंदगी से जूझने के बाद मौत; आरोपी सलाखों के पीछे

अगली सुबह होश में आने पर किशोरी ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी के परिवार से शिकायत की, तो उन्हें लोक-लाज का हवाला देकर चुप रहने को कहा गया। साथ ही, कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस सामाजिक दबाव और अपमान ने किशोरी को भीतर से तोड़ दिया।