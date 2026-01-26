26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा की पर्सनल लाइफ पर झटका, BF आकाश को पुलिस ने उठाया, पुराने Video-फोटो वायरल

सोशल मीडिया स्टार ‘कच्चा बादाम गर्ल’ अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश को मेरठ पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Jan 26, 2026

अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी

अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी Source- X

Anjali Arora Boyfriend Akash Arrested: सोशल मीडिया स्टरा और कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आकाश को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आकाश को परतापुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा पर गणतंत्र दिवस से पहले चेकिंग के दौरान मेरठ पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आकाश के साथ 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं खबर बाहर आते ही अंजलि अरोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है।

क्यों हुई आकाश की गिरफ्तारी?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूर्व सांसद का पास दिखाकर आरोपी आकाश स्कॉर्पियो से कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा था। पुलिस टोल प्लाजा पर रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी वहां आकाश पहुंचा। पुलिस ने आकाश से गाड़ी के कागज मांगे, तो कई गड़बड़ियां नजर आईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फर्जी दस्तावेजों के सहारे आकाश हाईवे पर घूम रहा था। बता दें आकाश के खिलाफ पहले भी कई ऐसे मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आकाश के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

अंजलि अरोड़ा ने की आकाश को छुड़ाने की कोशिश

गिरफ्तारी के बाद आकाश को छुड़वाने के लिए 'कच्चा बादाम' फेम अंजलि अरोड़ा ने प्रयास किया। जानकारी के अनुसार अंजलि के साथ कुछ स्थानीय नेताओं ने भी पुलिस से सिफारिश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी का दबाव नहीं माना और कानूनी कार्रवाई जारी रखी। पुलिस का कहना है कि मामले में नियम के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया की जा रही है। आकाश की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर अंजलि अरोड़ा और आकाश के पुराने रोमांटिक वीडियो और तस्वीरें दोबारा वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों और वीडियो की वजह से यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। फैंस के बीच इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

आज कोर्ट में पेश होगा आकाश

पुलिस ने बताया कि आकाश को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस रिमांड और आगे की जांच को लेकर फैसला लिया जाएगा। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अंजलि अरोड़ा ‘कच्चा बादाम’ गाने पर वायरल डांस के बाद रातोंरात सोशल मीडिया स्टार बनी थीं। वह काफी समय से आकाश के साथ रिलेशनशिप में थीं। दोनों के कई वीडियो और पोस्ट पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इस घटना के बाद उनके फैंस में हड़कंप मचा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 01:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा की पर्सनल लाइफ पर झटका, BF आकाश को पुलिस ने उठाया, पुराने Video-फोटो वायरल

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लव जिहाद नहीं, अब जिम जिहाद: मिर्जापुर घटना पर यूपी महिला आयोग का सख्त रुख

meerut up women commission gym jihad mirzapur
मेरठ

फूट-फूट कर रोए डिप्टी सीएम, कहां- जब लखनऊ आया तो पहनने के लिए चप्पल तक…मैं गरीबी का दर्द समझता हूं,

मंच पर भावुक हुए में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक फोटो सोर्स वायरल वीडियो
मेरठ

सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे जाने का किया इशारा, बोले- मंत्री जी को आगे आने दो

मेरठ

हेडशॉट के शौकीन को हेड पर ही मारी गोली, डर इतना था कि लोग नाम नहीं लेते…वो कहकर खत्म करते थे बात

Haseen mota
मेरठ

‘प्रिंस ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा’, लड़की ने घर से निकलना किया बंद और….

girl fed up with molester stopped leaving house and talked about suicide meerut crime
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.