कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा की पर्सनल लाइफ पर झटका, BF आकाश को पुलिस ने उठाया, पुराने Video-फोटो वायरल

गिरफ्तारी के बाद आकाश को छुड़वाने के लिए 'कच्चा बादाम' फेम अंजलि अरोड़ा ने प्रयास किया। जानकारी के अनुसार अंजलि के साथ कुछ स्थानीय नेताओं ने भी पुलिस से सिफारिश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी का दबाव नहीं माना और कानूनी कार्रवाई जारी रखी। पुलिस का कहना है कि मामले में नियम के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया की जा रही है। आकाश की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर अंजलि अरोड़ा और आकाश के पुराने रोमांटिक वीडियो और तस्वीरें दोबारा वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों और वीडियो की वजह से यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। फैंस के बीच इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।