कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा की पर्सनल लाइफ पर झटका, BF आकाश को पुलिस ने उठाया, पुराने Video-फोटो वायरल

अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी
Anjali Arora Boyfriend Akash Arrested: सोशल मीडिया स्टरा और कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आकाश को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आकाश को परतापुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा पर गणतंत्र दिवस से पहले चेकिंग के दौरान मेरठ पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आकाश के साथ 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं खबर बाहर आते ही अंजलि अरोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूर्व सांसद का पास दिखाकर आरोपी आकाश स्कॉर्पियो से कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा था। पुलिस टोल प्लाजा पर रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी वहां आकाश पहुंचा। पुलिस ने आकाश से गाड़ी के कागज मांगे, तो कई गड़बड़ियां नजर आईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फर्जी दस्तावेजों के सहारे आकाश हाईवे पर घूम रहा था। बता दें आकाश के खिलाफ पहले भी कई ऐसे मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आकाश के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
गिरफ्तारी के बाद आकाश को छुड़वाने के लिए 'कच्चा बादाम' फेम अंजलि अरोड़ा ने प्रयास किया। जानकारी के अनुसार अंजलि के साथ कुछ स्थानीय नेताओं ने भी पुलिस से सिफारिश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी का दबाव नहीं माना और कानूनी कार्रवाई जारी रखी। पुलिस का कहना है कि मामले में नियम के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया की जा रही है। आकाश की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर अंजलि अरोड़ा और आकाश के पुराने रोमांटिक वीडियो और तस्वीरें दोबारा वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों और वीडियो की वजह से यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। फैंस के बीच इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि आकाश को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस रिमांड और आगे की जांच को लेकर फैसला लिया जाएगा। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अंजलि अरोड़ा ‘कच्चा बादाम’ गाने पर वायरल डांस के बाद रातोंरात सोशल मीडिया स्टार बनी थीं। वह काफी समय से आकाश के साथ रिलेशनशिप में थीं। दोनों के कई वीडियो और पोस्ट पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इस घटना के बाद उनके फैंस में हड़कंप मचा हुआ है।
