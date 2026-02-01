“रील संस्कृति पर VHP नेता साध्वी प्राची की सख्त नसीहत, कॉन्वेंट शिक्षा को बताया ‘नीला ड्रम’ की जड़

विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का चलन बढ़ गया है। इसका असर बच्चियों पर भी दिख रहा है। उन्होंने बच्चियों से अपील की कि वे छोटे कपड़े पहनकर आपत्तिजनक रील न बनाएं। उनका कहना था कि ऐसी सामग्री से समाज में गलत संदेश जाता है। परिवार की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बेटियों की रील ऐसी होनी चाहिए। जिसे देखकर पिता गर्व महसूस करें। साध्वी प्राची ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजकल माता-पिता अपनी बच्चियों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन बाद में वही बच्चियां ससुराल में जाकर “नीले ड्रम” जैसी बातों का सहारा लेकर डराने की बात करती हैं। उनके अनुसार, इस तरह की सोच का संबंध कॉन्वेंट शिक्षा से है। उन्होंने इसे सांकेतिक रूप से “नीला ड्रम” कहकर संबोधित किया।