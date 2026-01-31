ब्रांड की साख से खिलवाड़, मेरठ में एप्पल डुप्लीकेट एक्सेसरीज बेचने वाले 8 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज

ब्रांड की साख से खिलवाड़ | AI Generated Image
Apple duplicate accessories raid Meerut: मेरठ के गढ़ रोड स्थित नंदनी प्लाजा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एप्पल कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की सूचना पर पुलिस ने आठ मोबाइल दुकानों पर एक साथ छापेमारी की।
इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में एप्पल मोबाइल से जुड़ी डुप्लीकेट एक्सेसरीज बरामद की गईं, जिनमें बैक कवर, बैक पैनल, स्पेयर पार्ट्स, बैटरियां, केबल और एडॉप्टर शामिल हैं। पुलिस ने मौके से आठ दुकानदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में सभी के खिलाफ कापी राइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
जानकारी के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की जेजे कॉलोनी स्थित समहिता लीगल एसोसिएट्स कंपनी एप्पल ब्रांड से जुड़ी डुप्लीकेट एक्सेसरीज के मामलों की निगरानी करती है। इसी कंपनी के मैनेजर मोहम्मद तौकीर शुक्रवार को मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताड़ा से मिले और नंदनी प्लाजा में नकली एप्पल एक्सेसरीज की खुलेआम बिक्री की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर नौचंदी थाना पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की योजना तैयार की गई।
पुलिस और कंपनी प्रतिनिधियों की टीम ने नंदनी प्लाजा में गौरव, संजय कुमार, वजाहत, विशाल, पंकज गुप्ता, विकास कुमार, रोहित कुमार और तरुण कुमार की दुकानों पर एक साथ दबिश दी। छापेमारी के दौरान दुकानों में रखे गए सामान की बारीकी से जांच की गई। कई पैकेट और बॉक्स में एप्पल ब्रांड के नाम और लोगो के साथ एक्सेसरीज मिलीं, जो पहली नजर में असली जैसी प्रतीत हो रही थीं, लेकिन जांच में इन्हें डुप्लीकेट पाया गया।
छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली सामान जब्त किया गया। गौरव की दुकान से एप्पल मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स के 528 पीस बरामद हुए। संजय कुमार की दुकान से 554 स्पेयर पार्ट्स, 16 बैटरियां और 61 बैक पैनल मिले। वजाहत की दुकान से 24 स्पेयर पार्ट्स और 159 बैक पैनल बरामद किए गए।
विशाल की दुकान से 117 बैक पैनल, तीन एडॉप्टर और 17 स्पेयर पार्ट्स जब्त किए गए। पंकज गुप्ता की दुकान से 161 बैक कवर और 206 बैक पैनल, विकास कुमार की दुकान से 58 बैक कवर और तीन केबल, रोहित कुमार की दुकान से 133 बैक कवर, 220 बैक पैनल, तीन बैटरियां, तीन एडॉप्टर और एक केबल तथा तरुण कुमार की दुकान से 168 बैक कवर बरामद हुए।
बरामदगी के बाद पुलिस ने सभी आठों दुकानदारों को हिरासत में लेकर नौचंदी थाने पहुंचाया। कंपनी मैनेजर की तहरीर पर सभी के खिलाफ कापी राइट उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ईलम सिंह पंवार ने बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद सभी आरोपितों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस देकर थाने से ही रिहा कर दिया गया है, जबकि बरामद की गई डुप्लीकेट एक्सेसरीज को विधिवत सीज कर लिया गया है।
इस कार्रवाई के बाद पुलिस और कंपनी प्रतिनिधियों ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि मोबाइल एक्सेसरीज खरीदते समय केवल अधिकृत स्टोर और भरोसेमंद विक्रेताओं से ही सामान लें।
नकली एक्सेसरीज न सिर्फ मोबाइल की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरी होती हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों पर आगे भी सख्ती से नजर रखी जाएगी और शहर में नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
