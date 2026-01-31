ब्रांड की साख से खिलवाड़, मेरठ में एप्पल डुप्लीकेट एक्सेसरीज बेचने वाले 8 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की जेजे कॉलोनी स्थित समहिता लीगल एसोसिएट्स कंपनी एप्पल ब्रांड से जुड़ी डुप्लीकेट एक्सेसरीज के मामलों की निगरानी करती है। इसी कंपनी के मैनेजर मोहम्मद तौकीर शुक्रवार को मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताड़ा से मिले और नंदनी प्लाजा में नकली एप्पल एक्सेसरीज की खुलेआम बिक्री की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर नौचंदी थाना पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की योजना तैयार की गई।