मां की डांट से आहत 9वीं के छात्र ने दी जान, मेरठ में दूसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला शव

परिजनों के अनुसार, 26 जनवरी को स्कूल की छुट्टी होने के कारण अनंत सुबह से ही दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था। करीब सुबह 11 बजे उसकी मां ने पढ़ाई को लेकर उसे दोस्तों के सामने डांटा और पतंग उड़ाने से मना किया। मां की इस डांट से अनंत काफी दुखी हो गया। इसके बाद वह नाराज होकर घर की दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया।