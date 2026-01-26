26 जनवरी 2026,

सोमवार

मेरठ

मां की डांट से आहत 9वीं के छात्र ने दी जान, मेरठ में दूसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला शव

Meerut Student Suicide News : मेरठ में एक 14 साल के लड़के ने मां की डांट से आहत होकर 9वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। घटना नौचंदी थाना क्षेत्र के सेक्टर-3 शास्त्रीनगर की है।

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 26, 2026

अनंत चौहान फाइल फोटो, PC- X

मेरठ : मेरठ में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां मां द्वारा पतंग उड़ाने से रोकने और दोस्तों के सामने डांटने से आहत होकर 9वीं कक्षा के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र का शव घर की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना नौचंदी थाना क्षेत्र के सेक्टर-3 शास्त्रीनगर की है।

मृतक छात्र की पहचान अनंत चौहान (14 वर्ष) के रूप में हुई है, जो विद्या मंदिर स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था। उसके पिता विनय चौहान पेशे से ड्राइवर हैं। बताया जा रहा है कि अनंत पिछले तीन दिनों से लगातार पतंग उड़ा रहा था, जिसको लेकर घर में उसे कई बार समझाया गया था।

दोस्तों के सामने डांट से हुआ था आहत

परिजनों के अनुसार, 26 जनवरी को स्कूल की छुट्टी होने के कारण अनंत सुबह से ही दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था। करीब सुबह 11 बजे उसकी मां ने पढ़ाई को लेकर उसे दोस्तों के सामने डांटा और पतंग उड़ाने से मना किया। मां की इस डांट से अनंत काफी दुखी हो गया। इसके बाद वह नाराज होकर घर की दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया।

डेढ़ घंटे बाद कमरे में मिला शव

करीब दोपहर 12:30 बजे, जब अनंत के दोस्त उसे बुलाने उसके कमरे में पहुंचे, तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अनंत का शव दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका हुआ था। दोस्तों ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे।

सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजन और पुलिस ने छात्र को फंदे से उतारकर तुरंत लोकप्रिय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार

पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की। परिजनों ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।

Published on:

26 Jan 2026 07:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मां की डांट से आहत 9वीं के छात्र ने दी जान, मेरठ में दूसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला शव

