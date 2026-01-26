गंगोत्री धाम में नहीं मिलेगा गैर-हिंदुओं को प्रवेश, समिति का फैसला, बद्रीनाथ-केदारनाथ में भी हो सकती है नो एंट्री

गौरतलब है कि मार्च 2025 में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक आशा नौटियाल ने भी केदारनाथ मंदिर परिसर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यात्रा प्रबंधन से जुड़ी बैठकों में कुछ ऐसी घटनाओं पर चर्चा हुई, जिनसे केदारनाथ धाम की छवि प्रभावित हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ गैर-हिंदू लोग मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं, ऐसे में उनके प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।