मौसम होगा उग्र : कल से सात दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी, भयंकर आंधी की भी चेतावनी, पांच डिग्री तक गिरेगा पारा

IMD Alert : मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम कल से अगले सात दिन विकराल रूप दिखा सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में मौसम साफ बना हुआ है। दिन में चटख धूप खिलने से मई-जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। देहरादून में भी प्रचंड गर्मी का प्रहार शुरू हो चुका है। सूर्यदेव ने समय से पहले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को दून का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से आठ डिग्री अधिक है। इसने तापमान ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल 2025 में पूरे मार्च महीने में सर्वाधिक तापमान 27 मार्च को 34 डिग्री दर्ज किया गया था। इस बार 12 मार्च को ही पारा 34 के पार निकल गया है। पिछले साल 12 मार्च को अधिकतम तापमान 29 डिग्री था। रात को न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा 16.9 डिग्री पहुंच गया। आईएमडी के मुताबिक कल यानी शनिवार से राज्य में मौसम तल्खी दिखा सकता है। कल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कड़कने की संभावना है। राज्य में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में कल से बर्फबारी की भी संभावना है। कल देहरादून, टिहरी और अल्मोड़ा जिले में भी बारिश का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने 15 और 16 मार्च को पूरे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।