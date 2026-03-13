पांच साल में 826 स्कूल बंद… बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार से पूछे तीखे सवाल

Poor Education System :राज्य में लगातार बंद होते सरकारी स्कूल चिंता का विषय बने हुए हैं। विधान सभा में बजट सत्र के दौरान सल्ट विधायक महेश जीना के अतारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। राज्य में 10,940 सरकारी प्राइमरी स्कूल अभी संचालित हो रहे हैं। साल 2020 के बाद से अभी तक राज्य में छात्र संख्या शून्य होने पर 826 प्राइमरी स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा टिहरी जिले के 262 प्राइमरी स्कूल शामिल हैं। वहीं, उत्तरकाशी में 43 स्कूल जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं। हालांकि सरकार की ओर से दो स्कूलों को छोड़कर बाकी की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए बजट जारी कर दिया गया है।शिक्षा पर सबसे ज्यादा सवाल सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना ने पूछे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के तहत 37 इंटर कॉलेज और 22 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। इन 59 स्कूलों में 37 में प्रधानाचार्य नहीं हैं। प्रवक्ता और एलटी के 243 पद खाली हैं, इन पदों पर 126 अतिथि शिक्षक तैनात हैं। वहीं, प्राइमरी में स्थिति यह है कि प्राइमरी स्कूल खटोली के जीर्णशीर्ण होने की वजह से वन विभाग के भवन में संचालित किया जा रहा है।