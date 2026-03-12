LPG Crisis :व्यवसायिक सिलेंडरों की डिलीवरी पर रोक, जानें क्यों लिया फैसला

LPG Crisis : ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध के चलते पूरे देश में डीजल-पेट्रोल और एलपीजी का संकट मंडराने लगा है। गैस एजेंसियों पर दिन भर लोगों की कतारें लग रही हैं। सर्वर डाउन होने के कारण लोग एलपीजी भी बुक नहीं करा पा रहे हैं। कई जगह जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए अल्मोड़ा में भी प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आज डीएम अंशुल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई थी। बैठक में जिले में घरेलू गैस की आपूर्ति को सुचारु और निर्बाध बनाए रखने, कालाबाजारी व जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने, आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने गैस एजेंसी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। इसके लिए जिला प्रशासन के निर्धारित व्यवस्थाओं और दिशा-निर्देशों का सख्ती ई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में घरेलू गैस की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। लिहाजा लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।