11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

मौसम दिखाएगा उग्र रूप : 14 मार्च से झमाझम बारिश की चेतावनी, अंधड़ और वज्रपात का यलो अलर्ट

Weather Forecast : मौसम आने वाले दिनों में तांडव मचा सकता है। आईएमडी ने 14 मार्च से कई जिलों में झमाझम बारिश, आकाशीय बिजली कड़कने का यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक कई इलाकों में कल से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ भी चल सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर पर्वतीय इलाकों में बर्फ भी गिर सकती है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Mar 11, 2026

A yellow alert has been issued for heavy rain, thunderstorms and strong winds in Uttarakhand

उत्तराखंड में झमाझम बारिश, वज्रपात और अंधड़ का यलो अलर्ट जारी हुआ है

Weather Forecast : मौसम कल से भयंकर रूप दिखा सकता है। आज उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में सुबह हल्के बादल छाए रहे, इससे ठंड में बढ़ोत्तरी महसूस की गई। दिन में धूल भरी हवाएं चलने से भी परेशानी उठानी पड़ी। कई इलाकों में आज सुबह धुंध भी छाई हुई थी। कल भी राज्य में धुंध छाने से कई हेली सेवाएं बाधित रहीं थी। कम दृश्यता के कारण मंगलवार को कुल 31 हेली उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। हेलीकॉप्टर सेवा ठप रहने से यात्रियों को निराश लौटना पड़ा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के कारण पिछले कुछ दिनों से राज्य के वातावरण में नमी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते आज से 13 मार्च तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 मार्च से बारिश और तेजी पकड़ सकती है। 14 मार्च को उक्त जिलों के अलावा अल्मोड़ा, टिहरी और देहरादून जिले में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। कल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में विभिन्न स्थानों पर आकाशीय बिजली कड़कने, 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार तक के अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है।

14-15 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज से 13 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 14 और 15 मार्च को उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर तीव्र बारिश हो सकती है। 14 से 16 मार्च तक राज्य के लगभग हर जिले में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 35 सौ मीटर ऊंचाई तक के इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना आईएमडी ने जताई है। राज्य में 15 मार्च को 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने से जान माल के नुकसान का भी खतरा है। लिहाजा लोगों को सतर्कता बरतनी होगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 07:04 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम दिखाएगा उग्र रूप : 14 मार्च से झमाझम बारिश की चेतावनी, अंधड़ और वज्रपात का यलो अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

पौड़ी का अनोखा किस्सा, पानी की कमी से शादी अटकी! युवक की शिकायत पर हंस पड़ीं DM स्‍वाति भदौरिया

pauri public meeting unique complaint DM laughed
देहरादून

टॉल फ्री नंबर हुआ खराब : रसोई सिलेंडर बुकिंग बंद, उपभोक्ता परेशान

The Iran-US-Israel war has led to a growing LPG crisis in India
देहरादून

ठेकेदारों के अफसर दोस्तों से होगी 252 करोड़ की वसूली, सरकार ने की सिफारिश, हैरान कर देगा मामला

252 crore rupees will be recovered from the official friends of contractors in Uttarakhand
देहरादून

विधान सभा की मंजूरी बगैर खर्च कर दिए 55 हजार करोड़, सीएजी की रिपोर्ट से मची खलबली

The Uttarakhand government spent Rs 55,000 crore without the permission of the Legislative Assembly
देहरादून

मौसम रहेगा खराब : आज से पूरे हफ्ते बारिश की चेतावनी, पहाड़ों में बर्फबारी के आसार, फिर बढ़ेगी ठंड

An alert has been issued for rain and snowfall in the mountains in Uttarakhand for the entire week from today
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.