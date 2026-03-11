11 मार्च 2026,

बुधवार

देहरादून

पौड़ी का अनोखा किस्सा, पानी की कमी से शादी अटकी! युवक की शिकायत पर हंस पड़ीं DM स्‍वाति भदौरिया

Pauri News: पौड़ी में जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने डीएम स्वाति भदौरिया से अनोखी फरियाद की कि गांव में पानी की कमी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। डीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि शादी नहीं करा सकते, लेकिन पेयजल की समस्या का समाधान जरूर करेंगे।

देहरादून

image

Mohd Danish

Mar 11, 2026

pauri public meeting unique complaint DM laughed

युवक की शिकायत पर हंस पड़ीं DM स्‍वाति भदौरिया | Image Video Grab

DM Swati Bhadoria Laughed: पौड़ी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभागार में उपस्थित लोगों को ठहाकों पर मजबूर कर दिया। एक युवक ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से शिकायत की कि उसके गांव में पेयजल की गंभीर समस्या के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। इस अनोखी फरियाद को सुनकर सभागार में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण हंस पड़े।

डीएम स्वाति एस भदौरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, “हम आपकी शादी तो नहीं करा सकते, लेकिन पेयजल की समस्या का जल्द समाधान जरूर करेंगे।” उनका यह जवाब सुनकर एक बार फिर सभा में हंसी की लहर दौड़ गई।

जनता मिलन कार्यक्रम में दर्ज हुई 14 शिकायतें

इस कार्यक्रम में कुल 14 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें ग्रामीणों ने अपने-अपने मुद्दों को लेकर अधिकारियों से मदद मांगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने पिछले सोमवार को प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों से उनकी प्रगति की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनता मिलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता दिखाएं और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों के लिए सख्त संदेश

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि किसी भी विभाग की ओर से लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके तहत उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे।

इस सख्त संदेश के माध्यम से डीएम ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता मिलन कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए वास्तविक कदम उठाने का मंच है।

जनता मिलन कार्यक्रम की पारदर्शिता और प्रभाव

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी हर सोमवार को अपनी अनुपालन आख्या के साथ अगली बैठक में शामिल होंगे। यह व्यवस्था जनता मिलन कार्यक्रम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए बनाई गई है। इस प्रकार, आमजन को उनके अधिकार और सुविधाएं समय पर मिलेंगी।

Uttarakhand

Published on:

11 Mar 2026 05:05 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पौड़ी का अनोखा किस्सा, पानी की कमी से शादी अटकी! युवक की शिकायत पर हंस पड़ीं DM स्‍वाति भदौरिया

देहरादून

उत्तराखंड

टॉल फ्री नंबर हुआ खराब : रसोई सिलेंडर बुकिंग बंद, उपभोक्ता परेशान

The Iran-US-Israel war has led to a growing LPG crisis in India
देहरादून

ठेकेदारों के अफसर दोस्तों से होगी 252 करोड़ की वसूली, सरकार ने की सिफारिश, हैरान कर देगा मामला

252 crore rupees will be recovered from the official friends of contractors in Uttarakhand
देहरादून

विधान सभा की मंजूरी बगैर खर्च कर दिए 55 हजार करोड़, सीएजी की रिपोर्ट से मची खलबली

The Uttarakhand government spent Rs 55,000 crore without the permission of the Legislative Assembly
देहरादून

मौसम रहेगा खराब : आज से पूरे हफ्ते बारिश की चेतावनी, पहाड़ों में बर्फबारी के आसार, फिर बढ़ेगी ठंड

An alert has been issued for rain and snowfall in the mountains in Uttarakhand for the entire week from today
देहरादून

Uttarakhand Budget 2026: धामी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, बनेंगी 3 नई स्मार्ट सिटी

Amidst the ongoing uproar over the Ankita Bhandari murder case, Chief Minister Pushkar Singh Dhami said in a press conference today that the government is ready for every kind of investigation into the matter
देहरादून
