युवक की शिकायत पर हंस पड़ीं DM स्वाति भदौरिया | Image Video Grab
DM Swati Bhadoria Laughed: पौड़ी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभागार में उपस्थित लोगों को ठहाकों पर मजबूर कर दिया। एक युवक ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से शिकायत की कि उसके गांव में पेयजल की गंभीर समस्या के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। इस अनोखी फरियाद को सुनकर सभागार में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण हंस पड़े।
डीएम स्वाति एस भदौरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, “हम आपकी शादी तो नहीं करा सकते, लेकिन पेयजल की समस्या का जल्द समाधान जरूर करेंगे।” उनका यह जवाब सुनकर एक बार फिर सभा में हंसी की लहर दौड़ गई।
इस कार्यक्रम में कुल 14 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें ग्रामीणों ने अपने-अपने मुद्दों को लेकर अधिकारियों से मदद मांगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने पिछले सोमवार को प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों से उनकी प्रगति की जानकारी ली।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनता मिलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता दिखाएं और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि किसी भी विभाग की ओर से लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके तहत उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे।
इस सख्त संदेश के माध्यम से डीएम ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता मिलन कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए वास्तविक कदम उठाने का मंच है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी हर सोमवार को अपनी अनुपालन आख्या के साथ अगली बैठक में शामिल होंगे। यह व्यवस्था जनता मिलन कार्यक्रम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए बनाई गई है। इस प्रकार, आमजन को उनके अधिकार और सुविधाएं समय पर मिलेंगी।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग