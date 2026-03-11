DM Swati Bhadoria Laughed: पौड़ी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभागार में उपस्थित लोगों को ठहाकों पर मजबूर कर दिया। एक युवक ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से शिकायत की कि उसके गांव में पेयजल की गंभीर समस्या के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। इस अनोखी फरियाद को सुनकर सभागार में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण हंस पड़े।