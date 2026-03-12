वन भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा भूमिधरी अधिकार, हजारों परिवारों को मिलेगी राहत, प्रस्ताव लाएगी सरकार

Landholder Rights : वन भूमि पर बसे हजारों लोगों को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। संसदीय कार्य एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को सदन में यह घोषणा की। कांग्रेस ने नियम 58 के तहत इस मुद्दे को रखा था। मंत्री उनियाल ने कहा कि वन, नजूल भूमि और अन्य सरकारी भूमि पर बसे लोगों की समस्याओं का सरकार ने संज्ञान लिया है। बिंदूखत्ता, बापूग्राम व अन्य स्थानों पर वन भूमि पर बसे लोगों को जल्द राहत दी जाएगी।उन्होंने कहा कि यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। टिहरी बांध विस्थापितों को दी गई जमीन को गैर आरक्षित वन भूमि घोषित कर दिया गया है। अब इसे राजस्व भूमि घोषित किया जाएगा। जल्द उन्हें भूमिधरी का अधिकार मिल जाएगा।नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि दशकों से बसे लोगों को अतिक्रमणकारी बताकर हटाया जा रहा है। आर्य ने कहा कि वन संरक्षण एक्ट 1980 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले से वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। चमोली की पिंडर घाटी में 800, देवाल में 473 और नारायणबगड़ के 800 परिवारों को वन विभाग ने बेदखली के नोटिस दिए हैं। उन्होंने इसे बड़ी विडंबना करार दिया।