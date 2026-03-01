चारधाम यात्रा: बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में स्पेशल पूजा शुल्क महंगा

10 मार्च को हुई BKTC की बैठक में स्पेशल पूजा शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पिछले 2 सालों से पूजा शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, लेकिन इस पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में महाभिषेक और आरती समेत कई अनुष्ठान और पूजा कराई जाती है। ऐसे अनुष्ठानों के लिए BKTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन शुल्क जमा करने की सुविधा है। हर विशेष पूजा के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित है। BKTC ने अभी विशेष पूजा के लिए नए शुल्क की लिस्ट जारी नहीं की है। BKTC जल्द ही पूजा शुल्क की नई लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगी।