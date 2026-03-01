‘जादू-टोने से फंसा लिया मेरी बेटी को’: हताश और बेबस पिता की आपबीती, मोनालिसा की शादी पर परिवार में मातम

जयसिंह ने कहा कि 2 मार्च को केरल से कुछ लोग महेश्वर आए थे, जिन्होंने मोनालिसा को फिल्मों में आगे काम दिलाने और एक्टिंग-डांस सिखाने का भरोसा दिया। परिवार गरीब पारदी कम्युनिटी से है, जहां लोग घूम-घूमकर रुद्राक्ष और स्टोन की मालाएं बेचते हैं। बेटी को हीरोइन बनाने का सपना देखते हुए जयसिंह खुद उसके साथ केरल चले गए। वहां पहुंचकर मोनालिसा ने फरमान खान से हिंदू रीति से मंदिर में शादी कर ली। पिता ने विरोध किया और बेटी को महेश्वर वापस लौटने को कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। उन्होंने संपन्नूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कहा कि मोनालिसा 18 वर्ष की बालिग है और अपनी इच्छा से फैसला ले सकती है।