केरलम फतह के लिए ‘AAP’ का मास्टरप्लान! 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, देखें किसे मिला टिकट

Keralam Assembly Election Candidates AAP: आम आदमी पार्टी (AAP) ने केरलम विधानसभा चुनाव 2026 में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहली कड़ी के रूप में 22 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह घोषणा गुरुवार को पार्टी के केरलम इकाई के मुख्यालय एर्नाकुलम नॉर्थ से राज्य प्रभारी डॉ. शेली ओबेरॉय और राज्य अध्यक्ष एडवोकेट विनोद मैथ्यू विल्सन के हस्ताक्षर से जारी प्रेस रिलीज के जरिए की गई। पार्टी का लक्ष्य LDF, UDF और NDA के वर्चस्व वाली केरलम की राजनीति में 'झाड़ू' चिन्ह के साथ नई चुनौती पेश करना है।
सूची में विभिन्न पेशों से जुड़े प्रत्याशी शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेता प्रमुख हैं। प्रमुख नामों में डॉ. सेलीन फिलिप (कोट्टायम, एलएसी 97), डॉ. अल्फोंसा मैथ्यू (कोझिकोड उत्तर, एलएसी 27), प्रकृति एन.वी. (सुल्तान बथेरी, एसएसी 18 - एसटी आरक्षित), एडवोकेट बेसिल जॉन (थोडुपुझा, एलएसी 90), विनु के. (नेमाम, एलएसी 135), डॉ. शाजू के.वाई. (इरिंजालाकुडा, एलएसी 70), जिथिन सदानंदनन (वादक्कनचेरी, एलएसी 65) और रफीक सी.ए. (कलपेट्टा, एलएसी 19) शामिल हैं।
अन्य उम्मीदवारों में मुस्तफा पी.के. (कोयलांडी, एलएसी 23), एडवोकेट पी.पी.ए. सगीर (मंजेरी, एलएसी 37), अबूबकर के.पी. (मलप्पुरम, एलएसी 40), अब्दुल अजीज कदलुंडी (वल्लिक्कुन्नु, एलएसी 42), उदयन सुकुमारन (पालक्कड़, एलएसी 56), पॉली फ्रांसिस (गुरुवायूर, एलएसी 63), जयकृष्णन पी.एन. (पुदुक्काड, एलएसी 71), विल्सन कल्लेन (चालाकुडी, एलएसी 72), डॉ. के.एम. फ्रांसिस रॉय (कोडुंगल्लूर, एलएसी 73), हकीकिथ हामिद (अलुवा, एलएसी 76), शम्सु टी.के.एन. (कलामसेरी, एलएसी 77), जोस जॉर्ज (थ्रिप्पुनिथुरा, एलएसी 83), मामाचन डी. (कोट्टारक्कारा, एलएसी 119) और मनोज एस.पी. (कोवलम, एलएसी 139) हैं।
यह सूची विभिन्न जिलों जैसे कोट्टायम, कोझिकोड, वायनाड, इडुक्की, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, मलप्पुरम, पलक्कड़, एर्नाकुलम और कोल्लम को कवर करती है। अधिकांश उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से हैं, जबकि प्रकृति एन.वी. एसटी आरक्षित सीट से लड़ेंगी। पार्टी ने संकेत दिया है कि यह पहली सूची है और शेष सीटों पर जल्द ही और नाम घोषित किए जाएंगे।
AAP केरलम में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर फोकस कर रही है। दिल्ली और पंजाब में सफल मॉडल को केरलम में लागू करने की योजना है। राज्य अध्यक्ष विनोद मैथ्यू विल्सन ने कहा, 'हम केरलम की जनता को वैकल्पिक राजनीति का विकल्प दे रहे हैं। AAP भ्रष्टाचार मुक्त और जन-केंद्रित शासन लाएगी।'
केरलम में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं और चुनाव अप्रैल 2026 में होने की संभावना है। AAP की यह एंट्री LDF (सीपीएम-नेतृत्व) और UDF (कांग्रेस-नेतृत्व) के बीच त्रिकोणीय मुकाबले को और रोचक बना सकती है। सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जबकि विपक्षी दलों ने इसे 'नई चुनौती' करार दिया है। पार्टी राष्ट्रीय नेताओं को प्रचार में शामिल करने की तैयारी कर रही है।
