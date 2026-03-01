केरलम फतह के लिए ‘AAP’ का मास्टरप्लान! 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, देखें किसे मिला टिकट

अन्य उम्मीदवारों में मुस्तफा पी.के. (कोयलांडी, एलएसी 23), एडवोकेट पी.पी.ए. सगीर (मंजेरी, एलएसी 37), अबूबकर के.पी. (मलप्पुरम, एलएसी 40), अब्दुल अजीज कदलुंडी (वल्लिक्कुन्नु, एलएसी 42), उदयन सुकुमारन (पालक्कड़, एलएसी 56), पॉली फ्रांसिस (गुरुवायूर, एलएसी 63), जयकृष्णन पी.एन. (पुदुक्काड, एलएसी 71), विल्सन कल्लेन (चालाकुडी, एलएसी 72), डॉ. के.एम. फ्रांसिस रॉय (कोडुंगल्लूर, एलएसी 73), हकीकिथ हामिद (अलुवा, एलएसी 76), शम्सु टी.के.एन. (कलामसेरी, एलएसी 77), जोस जॉर्ज (थ्रिप्पुनिथुरा, एलएसी 83), मामाचन डी. (कोट्टारक्कारा, एलएसी 119) और मनोज एस.पी. (कोवलम, एलएसी 139) हैं।

यह सूची विभिन्न जिलों जैसे कोट्टायम, कोझिकोड, वायनाड, इडुक्की, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, मलप्पुरम, पलक्कड़, एर्नाकुलम और कोल्लम को कवर करती है। अधिकांश उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से हैं, जबकि प्रकृति एन.वी. एसटी आरक्षित सीट से लड़ेंगी। पार्टी ने संकेत दिया है कि यह पहली सूची है और शेष सीटों पर जल्द ही और नाम घोषित किए जाएंगे।