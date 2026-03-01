LPG को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा? कालाबाजारी को लेकर भी दिया बयान

PM Modi On LPG Gas: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एलपीजी गैस को लेकर फैल रही अफवाहों और घबराहट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर देश में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद को जनता के सामने बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि देश के हित को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि एलपीजी को लेकर फैलाई जा रही घबराहट किसी भी तरह से सही नहीं है। उनके अनुसार कुछ लोग इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने निजी एजेंडे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जिम्मेदारी से व्यवहार करें।