LPG को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा? कालाबाजारी को लेकर भी दिया बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और दहशत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में घबराहट फैलाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 12, 2026

PM Modi On LPG Gas

PM Modi(Image-ANI)

PM Modi On LPG Gas: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एलपीजी गैस को लेकर फैल रही अफवाहों और घबराहट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर देश में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद को जनता के सामने बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि देश के हित को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि एलपीजी को लेकर फैलाई जा रही घबराहट किसी भी तरह से सही नहीं है। उनके अनुसार कुछ लोग इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने निजी एजेंडे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जिम्मेदारी से व्यवहार करें।

LPG: कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई

मोदी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है। भारत भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं है। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि देश की ऊर्जा जरूरतों और सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है ताकि देश में ऊर्जा आपूर्ति सुचारू बनी रहे। प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग मौजूदा हालात का फायदा उठाकर जरूरी चीजों की कालाबाजारी करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी देश के हित के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हर किसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है- पीएम मोदी


पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस मुश्किल समय में हर किसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चाहे राजनीतिक दल हों, मीडिया हो, युवा हों या आम नागरिक सभी को मिलकर देश के हित में काम करना चाहिए। उनका मानना है कि संकट के समय समाज के हर वर्ग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। दुनिया इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत तेजी और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आज वैश्विक स्तर पर भारत को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं और दुनिया के कई नेता और विशेषज्ञ भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं।

LPG Cylinder Crisis

12 Mar 2026 11:35 pm

