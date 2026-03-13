Iran Israel War: जंग के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति की बात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बात

देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई कि लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की।उन्होंने कहा कि कुछ लोग एलपीजी को लेकर बेवजह डर और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों पर उन्हें पूरा भरोसा है कि जैसे कोरोना महामारी के कठिन दौर को देश ने मिलकर पार किया, वैसे ही इस चुनौती का भी सामना किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात से निपटने में हर किसी की भूमिका अहम है।